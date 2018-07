Agricultura mecanizată atrage tineri

18 tineri, absolvenți de gimnaziu din vestul țării, demontează concepția generală potrivit căreia în școala profesională ajung doar cei mai slabi la învățătură. Chiar și cu medii mai mari de 9 la Evaluarea Națională, s-au înscris într-un colegiu pe care după ce îl vor absolvi, vor fi mecanici agricoli.

Claudiu și Bogdan au învățat în școala din comuna Vărădia, județul Caraș-Severin, până la finalul clasei a VIII-a. Au reușit să obțină mediile 9,15 respectiv 8,18 după ce au susținut Evaluarea Națională. Puteau să fie admiși în licee teoretice de top din vestul țării, dar au ales să se înscrie într-o clasă de școală profesională duală, specializarea mecanic agricol.

"E pasiunea mea, e ce îmi doresc, e ce îmi place. De mic am mers cu tractorul, am lucrat pământul, am făcut mecanică, avem utilaje acasă, avem pământ", povcstește Claudiu Jurca , elev.

"Eu am decis să merg pe drumul ăsta pe care am început deoarece sunt crescut de mic cu munca agricolă, cu utilajele și îmi place", a spus Bogdan Păcurar , elev.

"N-am prea fost deacord. Îmi era frică, e departe până la Timișoara, îmi era frică de utilaje, nu vroiam. Doar că el mi-a răspuns că dacă nu merge aici, nu va merge niciunde", a declarat Ramona Jurca, mama.

Centrul Româno-German de Pregătire şi Perfecționare Profesională în Domeniul Agriculturii din Voiteg a creat un parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Colegiul de Agricultură "Casa Verde" din Timișoara prin care s-au pus bazele acestei prime clase de mecanici agricoli.

"Acești elevi vor avea posibilitatea să facă pregătire practică suplimentară în cele 15 ferme partenere. Sperăm să acoperim acest gol al personalului tânăr, calificat în agricultură." director Centrul Româno-German de Pregătire şi Perfecționare Profesională în Domeniul Agriculturii din Voiteg.

Elevii care se vor pregăti pentru meseria de mecanic agricol vor avea pregătirea necesară ca să și mânuiască utilajele de sute de mii de euro, nu doar să le repare. Sunt utilaje de ultimă generație, majoritatea fiind dotate cu sisteme de navigație, aer condiționat și senzori.

"Din păcate, în momentul de față greu găsim. Este și acea mentalitate a oamenilor, da, sunt mecanic agricol asta înseamnă o meserie de jos. Acum, nu mai putem vorbi de așa ceva pentru că avem utilaje performante, avem tractoare performante, sunt confortabile", a spus Alexandra Fornefeld, manager al unei ferme.

Iar salariile încep de la 2.500 de lei și pot ajunge până la 2 mii de euro. Este un alt factor luat în calcul de familiile care și-au îndrumat copiii spre această specializare.

"O să aibă un contract pe 5 ani de zile după ce termină profesionala de 3 ani de zile, așa am vorbit. Are un viitor în față. De ce să nu stea la noi în țară, de ce să plece în altă parte?!", a spus Ștefan Graniț - tată.

"Ieși cu o diplomă, cu o calificare, și în unele cazuri, ai și locul asigurat. Dar la liceu ieși cu diplomă, dar nu te poate angaja calificat", a declarat Brian Graniț, elev.

Pe parcursul celor 3 ani de școală profesională, elevii vor beneficia de o bursă în valoare de 600 de lei. Pe durata practicii vor locui în internatul centrului de pregătire, unde au cazarea și masa asigurate.

Reporter: Alexandra Marian/operator: Dan Petcu

Etichete: