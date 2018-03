Au blocat "călăul" FCSB-ului

UTA a remizat în derby-ul cu Hermannstadt, în care galeria arădenilor a continuat războiul cu Ionuț Popa. Huiduit tot meciul, noul director tehnic a primit un mesaj clar din partea fanilor.

”Dacă ei așa cred că pot susține echipa, să facă așa... dar eu cred că echipa are nevoie de alt ajutor... pe mine nu mă interesează ce zic ei... nu le port de grijă”, a declarat Ionuț Popa, director tehnic UTA Arad.

Partida a început după un minut de reculegere, în memoria fostei legende Emerich Himmler. Curtuiuș a deschis scorul în minutul 7, iar oaspeții au egalat în minutul 24 prin Bogdan Rusu. UTA a obținut primul punct în 2018, în timp ce echipa care a umilit-o pe FCSB în sferturile cupei României este la 3 puncte de primul loc, ocupat de Dunărea Călărași.

”Este echitabil, deși am avut și noi câteva ocazii. În plus, am înțeles că a fost penalty în prima repriză la Albert... au avut și ei ocaziile lor, este normal, sunt echipa de pe locul doi, cu pretenții la promovare”, a declarat Cristian Todea, antrenor UTA Arad.

”Îmi pare rău că nu am reușit să câștigăm, am venit cu acest gând. Și cu acela de a ne impune jocul, dar din păcate am păcătuit la finalizare, am avut, cel puțin în a doua repriză, 3 situații uriașe de a marca”, a declarat Alexandru Pelici, antrenor FC Hermannstadt.

reporter: Claudiu Sav/ operator: Cristian Kovacs