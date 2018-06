Câini de căutare-salvare, în tabără

Căutare, salvare, dar și socializare și schimb de metode de dresaj - asta urmărește tabăra națională dedicată exclusiv câinilor de căutare. Este prima asemenea întâlnire organizată în România. La Costeși, în județul Hunedoara, participă 20 de echipaje din țară, de la instituții ale statului, ONG-uri şi chiar voluntari. Este o acțiune menită să stabilească reguli și norme comune, utile într-o acțiune reală de salvare.

Tabăra de la Costești reunește cei mai buni câini de căutare-salvare a oamenilor prinși sub dărâmături, rătăciți în pădure sau pe munte, dar și a persoanelor captive în medii ostile. Este prima astfel de tabără organizată la nivel național.

„Cu toate tehnologia pe care o avem azi la dispoziție, trebuie spus că nasul câinelui rămâne în continuare cel mai eficient instrument de aflare și identificare a victimelor”, a declarat Anemona Doda, purt cuv ISU Hunedoara.

Stăpânii patrupedelor spun că secretul unui bun dresaj constă în a convinge câinele că totul e o joacă în urma căreia el va fi recompensat, pentru a nu simți presiunea unei sarcini pe care trebuie să o îndeplinească. Așa se întâmplă și în relația dintre Robert Culcer și câinele său Bebe.

„Am adaptat o metodă de dresaj motivațională, care să ne facă plăcere amândurora, lucrăm de drag amândoi în fiecare zi, 4-5 ore pe zi are un foarte bun instinct de vânătoare, și acum se uită la colegii din spate care lucrează la direcționare și știe că acolo, în exercițiul ăla, e jucăria după care el e înnebunit”, a declarat Robert Culcer, ISU Deva.

În tabără, câinii învață să lucreze împreună, iar exercițiile de aici sunt bune și pentru relația cu stăpânii lor.

„Este foarte important pentru toți oamenii și toți câinii să ne întâlnim, vorba aceea, pe timp de pace, și să reușim să ne punem de acord metodele și modalitățile de intervenție, astfel încât în momentul în care avem o misiune reală lucrurile să fie aranjate”, a spus Oana Ciora, președinte Asociația pentru Câini de Salvare Transilvania.

Nu de puține ori, munca echipelor din instituții este dublată de cea a voluntarilor. Așa se întâmplă și în județul Timiș, unde un voluntar ISU a ajuns să dreseze un câine de căutare și să ajute concret la acțiunile autorităților.

”În 2017 am participat la 5 misiuni reale de căutare a persoanelor dispărute labradorul este un câine foarte bun pe parte de căutare, salvare, îl ajută foarte mult nasul. Plus de asta, este un exemplar destul de ok, echilibrat, merge foarte bine pe partea de dărâmături”, a declarat Claudiu Vesa, voluntar.

La nivel național, sunt doar 30 de câini specializați în astfel de acțiuni. Patrupezii aparțin instituțiilor statului, dar şi unor ONG-uri şi voluntari implicați în misiuni de salvare.

reporter: Andrada Velciov/ operator: Tiberiu Mariș