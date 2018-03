Tinerii sunt cei care pot lua atitudine față de corupție, iar măsurile care pot contracara acest flagel pot să fie inițiate de ei - este unul dintre obiectivele caravanei "Ceai de făcut împotriva corupției", care a ajuns la Timișoara. Prin proiecții de film anticorupție, organizatorii au încercat să se apropie de studenți și să îi facă să reacționeze la acest fenomen.

Prin proiecții scurte, de câteva minute, care să îi facă pe tineri receptivi la mesaj, organizatorii acțiunii "Ceai de făcut împotriva corupției" au încercat să îi facă să înțeleagă că lupta împotriva corupției pornește de la ei.

"Ne propunem să facem mult mai mulți oameni din România să conștientizeze care este costul corupției, că îi privește pe fiecare dintre ei, că fiecare dintre ei are câte ceva de făcut", a declarat Diana Voicu, manager de proiect "Once upon a time in Romania".

Aproximativ 30 de participanți au urmărit cele 38 de scurtmetraje cu mesaje anticorupție.

Caravana "Ceai de făcut împotriva corupției" merge spre Cluj-Napoca, după ce, înainte să ajungă la Timișoara, a fost la Craiova și la Sibiu.

reporter: Alexandra Marian/ operator: George Ștefăniță