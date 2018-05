Comuna Ghioroc, campioană la fonduri europene

Fondurile europene deschid calea investițiilor pentru multe comune din România. Un exemplu vine de la Ghioroc, din județul Arad, unde primăria a reușit să câștige finanțare pentru un număr impresionant de proiecte europene. Cu fondurile comunitare și cu bani de la Guvernul României, localitatea va avea străzi asfaltate, un program de afterschool, element atât de rar în zonele rurale, și vor fi reabilitate și două cămine culturale vechi. Administrația comunei nu vrea să se oprească aici. Va depune în continuare proiecte, până când Ghioroc se va transforma într-o comună modernă și un pol turistic important.

Cunoscută în special pentru plaja, care devine neîncăpătoare în sezonul estival, comuna Ghioroc din județul Arad vrea să se facă remarcată și altfel. În ultimii șase ani, administrația locală a pregătit proiecte care promit să schimbe fața comunei. Totul cu bani europeni.

”Noi am început așa cu o logică. Am făcut strategia de dezvoltare a comunei și atunci am identificat prin chestionarea tuturor cetățenilor și a societăților comerciale de pe teritoriul comunei noastre direcția înspre care ei doresc o dezvoltare”, a declarat Corneliu Morodan Popi, primar Ghioroc.

Doleanțele oamenilor s-au transformat în șase proiecte diferite, care au reușit să atragă finanțarea europeană necesară.

Unul dintre proiecte, în valoare de 1 milion de euro, prevede asfaltarea drumurilor pietruite din comună. Prioritate are cel care duce spre Plaja Ghioroc, unde în sezonul estival trecut au venit peste 100 de mii de turiști.

”Prin finanțarea europeană obținută, Primăria Ghioroc va moderniza un număr total de 15 străzi, în întreaga comună. Practic vor fi asfaltați 7,5 km de drumuri. Iar pentru ca infrastructura să fie bine pusă la punct, primăria a mai câștigat un proiect european chiar luna trecută, prin care va aduce asfalt pe o suprafață de 1, 3 km în satul Cuvin”, relatează Mihaela Crețu, jurnalist Digi24.

Pe lângă o infrastructura ca la carte, primăria vrea să facă investiții și în sistemul de apă și canalizare. A fost primul proiect depus de primărie pe exercițiul financiar 2014-2020, iar acum este demarată licitația.

Tot cu bani europeni, primăria a reabilitat și clădirea școlii din Ghioroc. Acoperișul, vechi de 70 de ani a fost schimbat, iar sălile de clasă și grupurile sanitare , modernizate.

”Acum pe terenul pe care ne aflăm vom implementa un nou proiect, este cel mai recent și probabil cel mai dorit de locuitorii comunei noastre. Este vorba despre înființarea unei grădinițe cu program prelungit și a unui afterschool, care să se lege de celelalte proiecte pe care le-am accesat până acum”, a spus Corneliu Morodan Popi, primar Ghioroc.

Proiectul prevede ca noile clădiri să fie dotate cu săli de cursuri, de masă și dormitoare și spații de joacă necesare copiilor. Bugetul total este de 570 de mii de euro, dintre care 70 de mii reprezintă o co-finanțare din bugetul local.

”Foarte mult ne-ar ajuta, de mult ne dorim acest lucru și noi și părinții, care majoritatea lucrează la oraș”, a declarat Simona Ionescu , profesor.

Și pentru că în trecut căminele culturale erau sufletul comunității, administrația locală din Ghioroc a câștigat finanțare și pentru reabilitarea lor. În prezent, în Ghioroc locuiesc aproximativ 4200 de oameni. Localnicii văd schimbările din comună, realizate prin finanțări europene.

”Noi ne-am mutat în 2016 aici și s-au făcut multe lucruri importante. Ar mai fi o sală de sport, canalizare și dacă cu timpul s-ar băga gaz ar fi minunat”, a spus un localnic.

În prezent, Ghioroc este comuna din județul Arad care a câștigat cele mai multe proiecte în exercițiul de finanțare 2014-2020.

”Comuna Ghioroc a devenit încet încet o prioritate pentru Consiliul Județean Arad, pentru că acolo am găsit într-adevăr niște parteneri care doresc să facă ceva pentru viitor. Faptul că administrația din Ghioroc acuma a reușit să acceseze aceste proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii nu face decât să vină alături de demersurile pe care le-am făcut pentru dezvoltarea zonei”, a declarat Dan Codre, consilierul președintelui CJ Arad.

Iar planurile administrației locale, nu se opresc aici. Primăria Ghioroc dorește să transforme zona plajei din comună în stațiune turistică de interes local, care să atragă cât și mai mulți turiști din țară și străinătate.

