Comuna în care toată lumea muncește

Noțiunea de asistat social nu mai există într-o comună din județul Caraș-Severin. Ultimul beneficiar al ajutorului minim garantat, asigurat de stat a decedat în urmă cu câteva luni, o bătrână care locuia singură. Vreme de 5 ani, a fost singurul asistat social din localitatea cu 1300 de locuitori. În ultimii 18 ani, numărul beneficiarilor a scăzut constant, de la 120 la 0.

Îndeletnicirile locuitorilor din comuna Ezeriș diferă foarte mult. Oamenii lucrează în agricultură, panificație sau în domeniul automotive. Au însă, un lucru în comun: nimeni nu stă pe banii statului.

"În 2000 când am ajuns primar, aveam la nivelul comunei Ezeriș undeva la 100-120 de asistați sociali. La ora asta nu mai avem. În ianuarie a fost ultimul, o băbuță care a decedat și odată cu ea s-a încheiat și epoca asistaților social la nivelul comunei Ezeriș", a declarat Ioan Rusu, primarul comunei Ezeriș.

În comună au fost și localnici cu zeci de animale în curte și cu pământ agricol care primeau acest ajutor social. Primele discuții cu beneficiarii venitului minim garantat de stat au fost mai aprinse. Oamenii au fost nemulțumiți că trebuie să presteze muncă în folosul comunității. După câteva luni au renunțat singuri la ajutorul social și și-au găsit un loc de muncă.

"Încercăm pe toate căile prevăzute de lege să îi îndrumăm spre muncă. Există firme care ne contactează și ne spun locurile disponibile", a spus Elena Luchian, secretarul primăriei Ezeriș.

În Ezeriș sunt 10 firme care își desfășoară activitatea. Cea mai mare are 50 de angajați.

"Am început din 2007 dar cu mai puțini angajați, cu 4, 5 și din 2011 am început să evoluăm, de la 10-15, în prezent suntem aproape 50. 85% sunt din comună. Noi am vrea să ne mai extindem dar e cam problemă cu forța de muncă", a declarat Nicolae Paica, reprezentant firmă.

Primarul din Ezeriș, ajuns la cea de-al cincilea mandat, are și o explicație pentru numărul mare al persoanelor din România care beneficiază de ajutor social.

"Poate și electoral e problema. Am mai spus-o, dacă ai 100 de asistați sociali multiplicat cu numărul membrilor familiei, doar 3, ai 300 de voturi. Vin alegerile, ai furat startul. Ai plecat cu un bagaj important de voturi", a declarat Ioan Rusu, primarul comunei Ezeriș.

