Copil găsit între șine, salvat ca prin minune

Caz incredibil ieri dimineață la Timișoara. Un copil de aproape un an a scăpat ca prin minune după ce un tren a trecut la aproximativ un metru deasupra lui. Micuțul se afla, singur, între șinele de cale ferată. Din fericire, mecanicul locomotivei, l-a observat la timp și a frânat. Copilul a ajuns la spital nevătămat.

”Mi s-a ridicat părut pe mine...am îngălbenit pe față și l-am întrebat pe șeful de tren nu am albit în cap”, povestește Doru Gabor, mecanic.

Asta povestește mecanicul trenului. Incidentul s-a întâmplat ieri dimineață la intrare în Gara de Sud din Timișoara. Mecanicul trenului regio care circula pe relația Lugoj-Buziaș - Timișoara Nord a observat între șine că ceva se mișcă. Când s-a apropiat mai mult și-a dat seama că era un copil.

"Am dat semnalul de atenție și când am văzut că s-a ridicat în picioare fiind un copilaș am luat toate măsurile de frânare ca să evit incidentul...să evit să-l omor pe copil. M-am oprit m-am dat repede jos să văd ce s-a întâmplat. Copilul plângea l-am scos de sub automotor de sub săgeată, l-am luat în brațe, l-am liniștit și l-am dus înăuntru în motor , l-am verificat să văd dacă nu este rănit rănit", a declarat Doru Gabor, mecanic.

Băiețelul în vârstă de aproximativ un an a fost dus de mecanic, cu trenul, în Gara de Nord din Timișoara.

"Oamenii l-au mângâiat cu fel și fel de cornulețe prăjiturele și copilul se uita...e un copil de maxim un an nu putea să vorbească. i-am zis: cât trăiești tu să-i mulțumești lui Dumnezeu că ai avut zile și te-a apărat", a spus Doru Gabor, mecanic.

"A fost anunțată poliția CF Timișoara Nord șeful Bogdan a sunat la 112. La Timișoara Nord aștepta Salvarea și s-au luat primele măsuri și a fost îndrumat la spital pentru consultații” - Traian Cardei, șef stație Gara de Sud, Timișoara.

Copilul a ajuns la Spitalul de Copii Louis Țurcanu pentru investigații.

"S-au efectuat investigațiile de bază clinice și radiologice și nu are niciun segment afectat este desigur puțin ars de soare și cu câteva zgârieturi", a spus Mihai Gafencu, purtător de cuvânt, Spitalul de Copii Luis Țurcanu.

Într-un târziu, la spital a ajuns și un bărbat de 29 de ani care a spus că este tatăl copilului și că micuțul a plecat singur de acasă.

"Socru pleca la magazin și o mers copilul după el și n-o băgat seamă că copilul s-o dus după el și o aflat poliția pe linie și l-o luat", a declarat Samson Vargă, tatăl.

Copilul a fost preluat de asistenții sociali, care au şi deschis o anchetă.

"Colegii mei din cadrul serviciului de prevenție și intervenție în regim de urgență evaluează acest caz urmând ca în cel mai scurt timp posibil să fie luată măsura ce se va impune, o măsură care bineînțeles va urmări interesul copilului ", a declarat Smaranda Marcu, purtător de cuvânt DGASPC Timiș.

Polițiștii au amendat părinții copilului cu 500 de lei, iar până la finalizarea anchetei micuțul va rămâne in plasament. Mecanicul de locomotivă va fi remunerat pentru fapta sa.

reporter: Laura Vieru/ operator: George Ștefăniţă

