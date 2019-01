Corporatiştii pe pârtie

Olimpiada sportivă a companiilor a avut loc în Poiana Brasov în weekend. Corporates Games a însemnat peste 1.000 de participanţi, provocaţi la diverse activităţi de iarnă. Timp de trei zile, spiritul competitiv fost prezent printre concurenţi, care si-au pus la bătaie atât propria pricepere, dar şi spiriutul de echipă.

Fie ca au ales bowling, tenis de masă, volei pe zăpadă, schi, alergare sau snowboard, fiecare din cei 1.200 de concurenţi a încercat să câştige un loc pe podium.

"Ce înseamnă Corporate Games? Un loc de întâlnire cu colegi din alte întreprinderi, societăţi şi este un mod de relaxare'', angajat companie.

"Poţi practica diverse sporturi, chiar la nivel de amator, nu trebuie să fii profesionist să participi", angajat companie.



''Am mai jucat volei, dar pe zăpadă nu am mai jucat şi asta a fost interesant, că am atras şi colegii după mine, nu am ştiut la ce ne băgăm, dar a fost frumos'', angajat companie.

"E o chestie extraordinară, pentru prima data că am fost sportiv de performanţă nu contează neapărat să câştigi, contează fanul, contează spiritul şi faptul că suntem un grup unit şi ne simţim bine'', angajat companie.

Pe lângă distracţie şi relaxare, activităţile îi ajută pe angajaţi să se cunoască mai bine.

''Mai multe companii îşi ţin teambuilding-ul împreună şi atunci îşi dezvoltă intern apartenenţa, să zicem , angajaţiilor, colegiilor la brand-ul propriu'', Călin Huidu - organizator Corporate Games.

La Winter Corporate Games, concurenţii s-au întrecut în 15 competiţii.

Reporter: Teodora Puzdrea / Operator: Dan Dascălu

