Cutie uriașă pentru donații

Copiii cu probleme de sănătate onco-hepatice au nevoie de ajutor, iar fiecare bănuț contează! De aceea, oricine le poate întinde o mână de ajutor, poate lăsa o sumă de bani într-o cutie imensă amplasată în centrul Timișoarei, până în 15 aprilie. Inițiativa aparține Academiei Mămicilor din orașul de pe Bega şi încearcă să îi ajute pe micuții diagnosticați cu o boală cruntă, al căror tratament este costisitor şi, de multe ori, greu de găsit. Mămicile speră să strângă două tone de monede.

”Am o fetiță care are 18 ani și jumătate și are leucemie. Are o formă mai ușoară, dar tratamentul merge mai lent la ea. Sunt medicamente scumpe care îi ajută să își revină, să ajungă pe linia de plutire, din nou, să depășim momentele foarte dificile”, a declarat Evelin Lazea, mama unei paciente.

Astfel de cazuri sunt tot mai des întâlnire. Părinții unor copii diagnosticați cu o boală cruntă, al căror tratament este costisitor şi de multe ori greu de găsit, au nevoie de ajutor. Cei care vor să le întindă o mână pot face donații în cutia amplasată în centrul Timișoarei.

”Banii vor merge către o asociație care se ocupă cu achiziția medicamentelor, dar putem ajuta și punctual familiile”, a declarat Andreea Sorcă, voluntar Academia Mămicilor.

Cutia de mari dimensiuni are sub ea un cântar industrial, care arată cantitatea de monede adunate. Organizatorii speră să adune, în cele 30 de zile, două tone de monede.

”Ne-am gândit la două tone, pentru că două tone ar trebui să însemne 20.000 de euro și noi sperăm ca cu acești bani să adunăm cât mai mulți copii și suntem încrezătoare în comunitatea din Timișoara că va dona și vom avea succes”, a declarat Ioana Tămaș, voluntar Academia Mămicilor.

”La doar o zi de când a început campania, timișorenii au început să facă donații. Fiecare a lăsat cât a putut, de la câțiva bănuți și până la bancnote de 10 lei”, relatează Mihaela Crețu, jurnalist Digi24 Timișoara.

Ideea amplasării unei cutii de 8 metri cub în centrul urbei a venit de la Arad, acolo unde o asociație a strâns, pentru doi ani la rând, bani pentru cumpărarea aparaturii medicale pentru secțiile de copii de la Spitalului Județean Arad.

reporter: Mihaela Crețu/ operator: Mihai Pop