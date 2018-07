De la Design și Economie, la pasiunea pentru vinuri

Pasiunea comună pentru licoarea lui Bahus i-a adus împreună pe doi tineri timișoreni, unul absolvent de Design, celălalt de Economie. O pasiune care s-a concretizat într-unul dintre cele mai premiate restaurante din Timișoara și din țară, în numai 1 an și jumătate. Cu multă încăpățânare au crezut că și în România pot să dezvolte o afacere considerată încă de nișa aici și cu un public destul de pretențios. Au riscat și au reușit să pună pe picioare un local cotat cu 5 stele pe Trip Advisor.

Mihai și Codruța Lambrino formează unul dintre cuplurile de tineri din România care au îndrăznit să creadă în șansa lor aici, în țară. După ce și-au petrecut luna de miere vizitând crame și zone viticole din întreaga Europă, au decis că și la Timișoara oamenii trebuie să cunoască ce au ajuns ei să cunoască și să guste - vinuri de cea mai bună calitate, acompaniate de gastronomie pe măsură. Au început cu un magazin online care s-a transformat într-un restaurant în centrul vechi al Timișoarei.

"Chiar a fost după luna de miere în care am fost, ne-am întors în Timișoara ne plimbam efectiv prin Unirii și am văzut acest spațiu și ne-am oprit. Am simțit o chestie. Am zis ăsta-i VinTo. Bine, nu știam că îl va chema așa. Am zis ăsta-i locul în care vrem să facem ceva. Și după 3 zile am zis, pe bune? Chiar vrem să facem? Da, hai. I-am sunat pe proprietari, ne-am întâlnit cu ei, am intrat în spațiu, l-am simțit. Era perfect", povestesc cei doi proprietari.

Spațiul este într-o clădire monument istoric și a fost, coincidență sau nu, pivniță de vinuri.

"Sunt designer și nu m-am gândit că o să fac chestia asta, chiar nu m-am gândit. Tot timpul când aveam lucrări de design mă inspiram cu vinul, îmi era muză și căutând despre vin, intram în țara respectivă și găseam și documentație pentru design dar nu m-am gândit niciodată că o să fac un local", a declarat Mihai Lambrino, proprietar.

"Eu sunt mai temătoare de fel și nu îmi era frică de eșec sau teamă de eșec ci de ce va fi, ce se va întâmpla, cum ne va primi piața. Cum va reacționa. Pentru că am făcut un lucru diferit, zic eu, de ce e în Timișoara", spune Codruța Lambrino, proprietar.

Iar curajul lor a fost răsplătit. Restaurantul-bar a fost apreciat de specialiștii unui ghid gastronomic internațional ca fiind cel mai bun din Timișoara, iar o revistă internațională de vinuri l-a plasat printre cele 2600 din întreaga lume cu cele mai bune meniuri de vin. Peste 2000 de sticle, 230 de etichete și aproape 50 de vinuri la pahar. Toate au o poveste.

"Este un vin pe care l-am descoperit când am fost în luna de miere, la crame, așa ne-am plimbărit. Pe acesta l-am descoperit în Italia, între-o regiunea foarte renumită pentru prosecco", povestesc proprietarii.

Atât Mihai cât și Codruța sunt somelieri. Pasiunea lor o transmit fiecărui om care le trece pragul.

"Mi-am dat seama că este un specialist în vinuri pentru că m-a consiliat eu că sunt italiancă, găsesc puțin din Italia", spun tinerii.

Pentru Mihai și Codruța, restaurantul din centrul vechi al Timișoarei este o lecție. Una din care au învățat că dacă pui suflet, pasiune și puțin risc în ceea ce faci, ai toate șansele să ieși câștigător.

reporter: Alexandra Marian/ operator: Adrian Ionescu

