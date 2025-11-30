Live TV

Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în care au fost implicate 8 persoane. Trei copii se numără printre răniți

Data publicării:
În microbuzul implicat în accident se aflau 15 copii FOTO ISU Brașov
Accident grav cu 8 victime. FOTO ISU Brașov

Un grav accident rutier s-a produs, duminică seară, la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în zona staţiunii Azuga de pe Valea Prahovei. Primele date de la faţa locului arată că sunt implicate opt persoane, între care trei copii, iar un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Accidentul rutier a avut loc pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov.

„Din datele primite, în evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme şi cei 8 ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi 3 copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de aproximativ 24 ani, se află în stop cardio-respirator”, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Prahova, o altă autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj SMURD de la ISU şi o ambulanţă de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Prahova.

Știre în curs de actualizare

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
apa-cisterna
ISU Prahova trimite cisterne de mii de litri pentru a asigura apa menajeră în localitățile din județ. Câte familii vor beneficia
smurd
Accident grav pe DN 2A, în Ialomița. Opt persoane rănite, printre care un bebeluș de două luni
FED ACCIDENT BAILE FELIX 201125 R9_00073
O fostă judecătoare a confundat pedalele, provocând un accident în Bihor. Un tânăr în scaun cu rotile a murit. Altul, operat de urgență
Screenshot 2025-11-19 092008
Accident grav în Pasajul Michelangelo din Timişoara. Un tânăr de 21 de ani a murit, altul a fost rănit
photo-collage.png - 2025-11-02T202722.914
Momentul în care un polițist beat provoacă un accident grav în Constanța și apoi fuge de la locul faptei. Trei femei au fost rănite
Recomandările redacţiei
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru peste 100.000 de români...
Yellow egg in carton
De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România: are legătură...
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se...
Ultimele știri
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Unde va ploua de 1 Decembrie: ANM anunţă precipitaţii şi sub formă de ninsoare. Cum va fi vremea în Bucureşti
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...