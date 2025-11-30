Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în care au fost implicate 8 persoane. Trei copii se numără printre răniți

Un grav accident rutier s-a produs, duminică seară, la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în zona staţiunii Azuga de pe Valea Prahovei. Primele date de la faţa locului arată că sunt implicate opt persoane, între care trei copii, iar un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

Accidentul rutier a avut loc pe raza oraşului Azuga, pe DN1, la limita dintre judeţele Prahova şi Braşov.

„Din datele primite, în evenimentul rutier au fost implicate 2 autoturisme şi cei 8 ocupanţi ai acestora, printre care se numără şi 3 copii. Unul dintre ocupanţi, un bărbat în vârstă de aproximativ 24 ani, se află în stop cardio-respirator”, anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.

La locul accidentului au fost trimise o autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj de prim ajutor SMURD din cadrul ISU Prahova, o altă autospecială de stingere dotată cu modul pentru descarcerare şi un echipaj SMURD de la ISU şi o ambulanţă de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Prahova.

Știre în curs de actualizare

Editor : C.A.