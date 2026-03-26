Video Furt de motorină pe șantier de modernizare a căii ferate în Brașov. Angajaţi ai unei firme de lucrări ar fi format un grup infracțional

politie jandarmi poarta brasov
Foto: captură video Poliția Română/ Facebook

Mai mulţi angajaţi ai unei firme care se ocupă de modernizarea unui tronson de cale ferată din judeţul Braşov sunt acuzaţi că ar fi constituit un grup infracţional organizat pentru sustragerea de combustibil de pe utilajele folosite la efectuarea lucrărilor. 

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, au destructurat un grup infracţional organizat, specializat în furtul de motorină. (...) Din cercetările efectuate în cauză a reieşit că, în cursul lunii octombrie 2025, 6 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 23 şi 40 de ani, din judeţele Braşov şi Galaţi, angajaţi în cadrul unei societăţi care se ocupă de modernizarea unui tronson de cale ferată din judeţul Braşov, ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul sustragerii de combustibil de pe utilajele folosite la efectuarea lucrărilor de modernizare, la care, ulterior, ar fi aderat alţi 2 bărbaţi din judeţul Braşov”, informează, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov. 

Conform sursei citate, din cercetări a rezultat faptul că alte 17 persoane ar fi săvârşit infracţiuni similare, o parte din acestea fiind în legătură cu activitatea infracţională desfăşurată de către membrii grupului infracţional. 

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pun în aplicare, joi, 23 de mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Braşov şi judeţul Mureş, în acest dosar în care se fac cercetări sub acuzaţiile de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, furt, furt calificat, luare de mită şi dare de mită, cumpărare de influenţă, tăinuire, trafic de influenţă. 

Urmează să fie puse în aplicare 25 de mandate de aducere, persoanele urmând să fie audiate de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. 

În desfăşurarea acestor activităţi sunt angrenate forţe din cadrul mai multor structuri ale Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov care beneficiază de sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, cât şi al jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Braşov şi Grupării Mobile de Jandarmi Burebista Braşov. 

