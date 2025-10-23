Primăria Brașovului testează semafoare inteligente care detectează viteza ce depășește limita legală. Semafoarele comută automat pe culoarea roșie pentru a opri șoferii la trecerile de pietoni.

Primăria Brașovului a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzi atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi.

De miercuri, cele patru treceri de pietoni de pe str. Lungă (între intersecția cu str. Carierei și cea cu str. De Mijloc) au fost dotate cu detectori radar, conectați la sistemele de semaforizare pentru treceri de pietoni, arată un comunicat de presă. În cazul în care șoferii depășesc viteza legală, semaforul comută pe culoarea roșie pentru circulația rutieră, astfel încât să tempereze viteza de circulație și să-i protejeze pe pietonii care circulă în zona respectivă.

Instalarea acestor sisteme nu afectează funcționarea semafoarelor pentru pietoni. În continuare, pietonii vor cere „verde“ prin apăsarea butonului, mai arată sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.