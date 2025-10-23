Live TV

Video Semafoare care arată „roșu” la viteza mare a mașinilor. O primărie testează o metodă de a opri șoferii care încalcă limita legală

Data publicării:
semafor rosu
Foto: Profimedia Images

Primăria Brașovului testează semafoare inteligente care detectează viteza ce depășește limita legală. Semafoarele comută automat pe culoarea roșie pentru a opri șoferii la trecerile de pietoni. 

Primăria Brașovului a extins proiectul pilot de semaforizare inteligentă, care are drept scop creșterea siguranței pe străzi atât pentru pietoni, cât și pentru șoferi. 

De miercuri, cele patru treceri de pietoni de pe str. Lungă (între intersecția cu str. Carierei și cea cu str. De Mijloc) au fost dotate cu detectori radar, conectați la sistemele de semaforizare pentru treceri de pietoni, arată un comunicat de presă. În cazul în care șoferii depășesc viteza legală, semaforul comută pe culoarea roșie pentru circulația rutieră, astfel încât să tempereze viteza de circulație și să-i protejeze pe pietonii care circulă în zona respectivă. 

Instalarea acestor sisteme nu afectează funcționarea semafoarelor pentru pietoni. În continuare, pietonii vor cere „verde“ prin apăsarea butonului, mai arată sursa citată. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
1
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
exercitiu militari romani, bucuresti
2
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
soldați ruși capturați în urma unei operațiuni în care armata ucraineană a folosit drone terestre cu explozibili
3
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații...
Un bărbat dă mâna cu o femeie
4
Firmele care angajează persoane de peste 30 ani, pentru a le califica, vor primi o...
Cine sunt muncitorii filipinezi care au venit în România. Foto Getty Images
5
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea...
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Sârbii nu uită și nu iartă! Imagini neverosimile, la o lună după ce Novak Djokovic și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Submarin rusesc din flota Nordului
Proiectul secret al Rusiei construit cu tehnologie occidentală. Ce...
livrator pe bicicletă
Livrator de mâncare, bătut cu pumnii și picioarele de un bărbat în...
Podul peste Dunăre de la Ruse
Guvernul bulgar acuză România că blochează construirea de noi poduri...
Eastern Economic Forum (EEF) 2022 on Russky Island.
Zaharova anunță condițiile în care Rusia va reveni la masa...
Ultimele știri
Alertă în Vâlcea. Conductă de gaze spartă în timpul unor lucrări la canalizare. Zeci de persoane evacuate
Radu Miruță trimite Corpul de Control la ANPC: „S-au pierdut aproape 16 milioane de lei din amenzi neîncasate”
Trei persoane bănuite că au dat o mână de ajutor serviciilor ruse de spionaj au fost arestate în Marea Britanie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
volan si mainile unui sofer
Noi reguli pentru permisele de conducere, aprobate de Parlamentul European. Ce trebuie să știe toți șoferii din UE
DNA-Romania-1
Schema prin care o firmă auto a păgubit statul cu 6 milioane de euro. Percheziții în șase județe
masina electrica la incarcat
Topul orașelor fruntașe la încărcarea mașinilor electrice în stațiile publice. De ce Capitala nu se regăsește în clasament
femeie cumpara un apartament
Topul orașelor cu cele mai scumpe locuințe. Cât costă, în medie, un apartament de 65 mp în marile orașe: „Mi se pare inadmisibil”
trecere de pietoni
Care sunt cele mai periculoase treceri de pietoni din București. „E foarte aglomerat. De fiecare dată când trecem avem emoții”
Partenerii noștri
Pe Roz
Sezonul Scorpionului aduce transformări profunde. Două zodii își reevaluează resursele, valorile și relațiile
Cancan
Gigi Becali donează milioane, dar în familia lui e dezastru financiar! Ruda latifundiarului din Pipera, dată...
Fanatik.ro
Iuliu Mureșan a mers la antrenamentul lui CFR Cluj și a rămas șocat: „E rău de tot. Aici trebuie să intervin”
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Primul „11” al FCSB în meciul cu Bologna. Cine joacă vârf în locul lui Bîrligea. Exclusiv
Adevărul
Faza critică a războiului: Cum rezistă Ucraina și ce arată evoluțiile recente despre limitele strategiei ruse
Playtech
Se impozitează banii primiţi din străinătate chiar dacă sunt cadou sau donaţi? Când intră ANAF pe fir
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi Sport
”Moment extrem de stânjenitor”, în direct la TV! ”Hai, mai întinde-te puțin”
Pro FM
Isabel Preysler, despre căsnicia cu Julio Iglesias: „Am plâns mult în ziua nunții, nimeni nu trebuia să afle...
Film Now
"Sunt un om simplu, simplu". Colin Farrell, odată cunoscut ca un "bad boy", a lăsat petrecerile pentru natură...
Adevarul
Turcii scriu că Hagi se mută din România. „Regele” s-ar fi întâlnit deja cu agenți imobiliari
Newsweek
Pensie majorată cu 2.000 de lei după recalculare. Pensionarul, ajutat de o cerere la Casa de Pensii
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Dakota Johnson, dezvăluiri despre copilăria „înfricoșătoare”, când „oamenii încercau agresiv să ajungă la...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...