Live TV

Video Un urs a fost filmat în fața unui mall din Brașov. A doua zi a fost surprins un urs care a trecut șoseaua prin fața mașinilor

Data publicării:
urs brasov
Foto: capturi video

La Brașov, un șofer s-a trezit cu un urs în fața mașinii, în timpul zilei. Autoritățile din Municipiu sunt în alertă, după ce luni spre marți noapte un urs a fost surprins și în parcarea unui mall din oraș. Nu se știe, însă, dacă este vorba despre același animal. 

În județul Brașov, locuitorii din Sânpetru, aflat la marginea municipiului, au primit seara trecută un mesaj RO-ALERT prin intermediul căruia era semnalată prezența unui urs în zona de periferie a localității. 

Ulterior, către miezul nopții, un locuitor al municipiului Brașov a filmat un urs care a ajuns în apropierea unui centru comercial din localitate. 

În această dimineață, unul dintre participanții la trafic a surprins cu ajutorul camerei de bord un urs care îi sare în fața mașinii aflată în mers pe o stradă din oraș. Incidentul s-ar fi petrecut în cartierul Triaj. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
lac paltinu
2
Directorul companiei care tratează apa din Paltinu: Au fost presiuni. De unde să dau apă...
Vladimir Putin
3
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Digi Sport
S-a terminat: ”cuplul de vis” s-a destrămat și actele de divorț au fost depuse!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pokrovsk
Rusia afirmă că a capturat două orașe ucrainene aflate pe linia frontului, Kievul nu confirmă. De ce Kremlinul a făcut anunțul acum
Atenționare Salvamont: Avalanșă în Munții Bucegi. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
Risc de avalanșă pe munții din județul Brașov. Turiștii sfătuiți să evite să urce la altitudini mari
clienta in restaurant
„Ne uităm de 10 ori la meniu până comandăm”. Românii au rărit ieșirile la restaurant, din cauza scumpirilor
scandal pod bv
Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării
salvamont
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări, salvamontiştii au găsit doar un rucsac
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
Guvernul și-a asumat răspunderea pe legea care taie pensiile...
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.
Diana Buzoianu acuză autoritățile locale că știau de pericolul crizei...
World News - November 11, 2019
Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută în Belgia...
brazi
Ministerul Energiei, după oprirea centralei de la Brazi: „Sistemul...
Ultimele știri
Sorin Grindeanu dă vina pe „haosul userist” pentru criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ce îi reproșează ministrei Diana Buzoianu
Ministerul Educaţiei premiază olimpici şi profesori pentru performanţele internaţionale. Ce sume vor primi
Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Val de reacții după ce o femeie de 61 de ani a spulberat miturile despre intervențiile estetice: „Ar trebui...
Cancan
Florina, tânăra de 21 de ani găsită fără suflare în casă, și-a presimțit moartea. Ce a postat înainte de...
Fanatik.ro
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Cine e singurul român care a dat gol pe Anfield! Florin Gardoș și Bănel Nicoliță, amintiri fabuloase la 15...
Adevărul
România, părăsită de majoritatea sașilor, șvabilor și evreilor. Cum s-a transformat structura demografică...
Playtech
Dacă observi această culoare în uleiul de măsline, aruncă-l imediat. Detaliul care arată că este fals
Digi FM
Roxana Moise, fostă handbalistă și concurentă în primul sezon Exatlon, a murit la numai 39 de ani. A lăsat în...
Digi Sport
Hărțuită de un bărbat până a cedat psihic, Emma Răducanu a făcut anunțul
Pro FM
Erwin Bach, văduvul Tinei Turner, surprins cu o femeie misteroasă. Le-ar fi spus unor apropiați că e...
Film Now
Reuniune „BH 90210”. Tori Spelling, Brian Austin Green și Ian Ziering, în LA. Cum arată azi actorii care au...
Adevarul
Povestea eroinelor care au salvat oameni din calea naturii dezlănțuite. Una dintre ele avea doar 10 ani, iar...
Newsweek
Când intră pensia, alocația, indemnizația de handicap și venitul de incluziune, în decembrie? Calendar complet
Digi FM
Ce au făcut gemenele Indiggo în SUA, de au ajuns în arest. Mama lor a făcut reclamație la adresa uneia dintre...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Catherine Zeta Jones, după ce și-a petrecut Ziua Recunoștinței în bucătărie: „Am nevoie de un an pentru a mă...
UTV
Adela Popescu a împodobit bradul de Crăciun alături de Radu Vâlcan și cei trei băieți. Imaginile au cucerit...