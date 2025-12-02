La Brașov, un șofer s-a trezit cu un urs în fața mașinii, în timpul zilei. Autoritățile din Municipiu sunt în alertă, după ce luni spre marți noapte un urs a fost surprins și în parcarea unui mall din oraș. Nu se știe, însă, dacă este vorba despre același animal.

În județul Brașov, locuitorii din Sânpetru, aflat la marginea municipiului, au primit seara trecută un mesaj RO-ALERT prin intermediul căruia era semnalată prezența unui urs în zona de periferie a localității.

Ulterior, către miezul nopții, un locuitor al municipiului Brașov a filmat un urs care a ajuns în apropierea unui centru comercial din localitate.

În această dimineață, unul dintre participanții la trafic a surprins cu ajutorul camerei de bord un urs care îi sare în fața mașinii aflată în mers pe o stradă din oraș. Incidentul s-ar fi petrecut în cartierul Triaj.

