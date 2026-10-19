Alertă la un liceu din Cluj-Napoca: amenințare cu bombă în „Săptămâna Altfel”. Polițiștii nu au identificat niciun pericol

Poliţiştii din Cluj au primit, luni, o ameninţare cu bombă care viza Liceul Teoretic „Bathory Istvan” din Cluj-Napoca, fiind demarate verificări. Elevii au fost lăsaţi să plece acasă, dar nu s-au identificat elemente care să indice existenţa unui pericol.

Potrivit www.cluj24.ro, citat de News.ro, Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca a fost vizat, luni, de o ameninţare cu bombă.

„La data de 19 octombrie a.c., la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a fost primită o sesizare cu privire la existenţa unei posibile ameninţări de natură a afecta siguranţa, la un liceu din municipiul Cluj-Napoca. În urma sesizării, au fost mobilizate echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor necesare. În urma verificărilor efectuate, nu au fost identificate elemente care să indice existenţa unui pericol”, a transmis IPJ Cluj.

Pe durata verificărilor, elevii au fost lăsaţi să plece acasă.

„Este Săptămâna Altfel la noi, aşa că lucrurile au fost mai simple”, au declarat reprezentanţii unităţii de învăţământ pentru publicaţia citată.

Editor : Ș.R.