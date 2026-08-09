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Video Ambulanţă atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce într-un clip pe TikTok s-a afirmat că „fură copii”. Șoferul a fost rănit

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ambulanta judeteana
Foto: Shutterstock
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Din articol
Miruță cere acțiune rapidă: Minciuna online a ajuns în stradă „O minciună de pe social media. Se folosește AI, se creează imagini” Mesajul Ministerului de Interne despre zvonurile de pe rețelele sociale Ministerul Apărării cere măsuri ferme „Ne comportăm ca haiducii prin 1400”

Medicii chemaţi să acorde îngrijiri unui pacient în comuna Recea-Cristur, judeţul Cluj, au fost atacaţi cu bâte, topoare şi pietre, pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă „ambulanţă care fură copii”. Şoferul autosanitarei a fost rănit la ochi și operat.

Miruță cere acțiune rapidă: Minciuna online a ajuns în stradă

ACTUALIZARE 13:58 Radu Miruță susține adoptarea urgentă a unui proiect de lege împotriva dezinformării online, argumentând că știrile false de pe rețelele sociale generează violență în lumea reală. Ministrul USR propune combaterea viralizării minciunilor prin instrumente tehnologice automate, nu doar prin sesizări individuale, solicitând Parlamentului urgentarea inițiativei depuse în 2025, care în prezent e blocată la Camera Deputaților. Detalii aici

O minciună de pe social media. Se folosește AI, se creează imagini”

ACTUALIZARE 13:03 Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, atrage atenția asupra pericolului reprezentat de dezinformările distribuite pe rețelele sociale, după cazul ambulanței din Cluj. Acesta susține că informațiile neverificate pot duce la situații grave și că platformele de socializare ar trebui să intervină mai rapid pentru a opri răspândirea conținutului fals.

Mesajul Ministerului de Interne despre zvonurile de pe rețelele sociale

ACTUALIZARE 12:10 Ministerul de Interne a transmis, într-o postare pe rețelele sociale că în ultimele zile circulă din nou pe internet informații false despre așa-numitele „ambulanțe negre” care ar răpi copii.

Că în ultimele zile circulă din nou pe internet informații false despre așa-numitele „ambulanțe negre” care ar răpi copii.

„Aceste informații false sunt «susținute» de fotografii sau clipuri realizate în totalitate, sau modificate, cu aplicații de inteligență artificială.

În realitate, în România, NU a fost înregistrat niciun caz de ambulanță implicată în răpirea unor persoane. În schimb, există oameni care urcă în ambulanță pentru a salva vieți.

O informație falsă poate speria. Dar, mai grav, poate pune în pericol chiar oamenii care vin să ajute. Nu distribui un zvon! Verifică înainte să crezi!” îndeamnă Ministerul de Interne.

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Ministerul Apărării cere măsuri ferme

ACTUALIZARE 11:46 Ministerul Sănătăţii condamnă ferm atacul asupra echipajului Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute pe platforme din social media, solicitând instituţiilor cu competenţe fermitate maximă. Detalii aici

„Ne comportăm ca haiducii prin 1400

ACTUALIZARE 11:27 Horia Simu, directorul Serviciului de Ambulanță Cluj, a declarat la Digi24 că, potrivit informațiilor preliminare, persoanele implicate ar fi acționat pe fondul unor confuzii generate de aceste informații din spațiul public cu așa-numita ambulanță neagră. Aceste circumstanțe preliminare ale producerii incidentului atrag atenția asupra riscurilor pe care dezinformarea și propagarea unor informații false le pot genera asupra siguranței personală și a pacienților. Oricum, considerăm incidentul ca fiind o gravitate deosebită, atât prin agresarea personalului medical, cât și prin blocarea și vandalizarea unei ambulanțe aflate în misiune cu pacient la bord. Din aceste acțiuni au fost puse în pericol și siguranța echipajului și a pacientului, precum și continuitatea acordării asistenței medicale de urgență”.

Directorul serviciului de ambulanță a explicat că șoferul ambulanței a fost operat de urgență, după ce a suferit un traumatism ocular, iar pacientul transportat a suferit un atac de panică.

Suntem în 2026, nu ne mai comportăm ca haiducii prin 1400”, a conchis Horia Simu.

Știrea inițială. Echipajul Serviciului de Ambulanţă a fost trimis în Recea Cristur, sâmbătă seară, pentru un pacient cu stare de rău. La intrarea în localitate, medicii au oprit pentru a cere indicaţii. Au întrebat un grup de localnici unde se află adresa. În loc de ajutor, oamenii au început să îi filmeze şi să se agite.

După ce medicii au preluat pacientul, în drum spre Spitalul din Dej, calea le-a fost blocată de un autoturism din care au coborât mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare. Aceştia au început să lovească autosanitara, susţinând că ar fi „ambulanţa neagră care fură copii”.

Doar prezenţa de spirit a şoferului i-a salvat pe membrii echipajului de furia agresorilor, care au aruncat şi cu o piatră care a spart geamul autosanitarei. Cioburile de sticlă i-au ajuns în ochi şoferului, care a reuşit totuşi să conducă până la Cluj-Napoca.

Ajuns la Cluj-Napoca, ambulanţierul a fost internat şi dus de urgenţă în sala de operaţie, pentru că cioburile i-au afectat corneea. Potrivit medicilor, acesta va avea nevoie de cel puţin trei luni de recuperare, potrivit Dejeanul.ro.

Editor : Ș.R.

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