Video Aterizări pe vreme extremă. Probleme pe aeroportul din Cluj-Napoca din cauza vântului puternic. Ce se întâmplă cu zborurile

avion care vine la aterizare pe vant puternic
Vânt puternic pe pistă, aterizări dificile pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Sursa: Digi24

Aterizări în condiții extreme au avut loc luni pe Aeroportul din Cluj Napoca. Din cauza vântului puternic, a rafalelor laterale, piloții au folosit o metodă specială pentru a aduce aeronavele la sol. Avioanele au fost orientate cu botul ușor spre direcția din care bate vântul, înainte să atingă pista de aterizare. La Cluj, rafalelor au atins viteze cuprinse între 70 și 90 km/h, anunță Digi24.

A fost cod portocaliu de vânt puternic la Cluj, resimțit din plin pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu”, unde aterizările au fost dificile. Managerul aeroportului a dat asigurări că pasagerii nu s-au aflat însă în pericol, iar programul zborurilor nu a fost afectat.

Toate aterizările și decolările au fost efectuate în condiții de siguranță. Traficul nu a fost afectat din cauza vântului. Rafalele au avut o intensitate mai mare însă decât de obicei”, a declarat, pentru Digi24, David Ciceo, directorul Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj.

A fost o intensitate a vântului care, pe alocuri, a depățit 17 metri pe secundă, dar piloții sunt antrenați pentru astfel de condiții. În cazul în care există vânt puternic, se decolează contra vântului. (...) În plus, aeronavele sunt, de asemenea, foarte sigure”, a adăugat David Ciceo.

„Nu au existat cazuri în care piloții să refuze să aterizeze. Nu au fost probleme în ceea ce îi privește pe pasageri. De obicei, turbulențele sunt anunțate. Se simt în cabină, dar pasagerii cunosc motivele. Aterizarea este permisă în momentul în care nu există nici cel mai mic pericol pentru pasageri, tocmai din aceste motive, piloții au reușit să aterizeze fără probleme. Echipajul de zbor cunoaște situația meteorologică”, a concluzionat David Ciceo.

