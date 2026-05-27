Crimă cu brățara de monitorizare la picior. Cum și-a justificat atacul bărbatul din Cluj care a ucis-o pe mama fostei iubite

Bărbatul din județul Cluj, reținut după ce a ucis-o pe mama fostei lui iubite, a fost dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Femeia a fost ucisă în timp ce își apăra fiica de invidivul agresiv, pe numele căruia exista și un ordin de protecție.

Tânărul de 24 de ani acuzat că și-a atacat cu un cuțit fosta iubită și a ucis-o pe mama acesteia a fost prezentat în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis arestarea lui pentru 30 de zile.

La ieșirea din sala de judecată, bărbatul a declarat că a recurs la gestul extrem din răzbunare, motivând că era gelos după ce fosta lui parteneră și-ar fi refăcut viața alături de un alt bărbat. Avocatul din oficiu al acestuia a precizat că inculpatul și-a recunoscut faptele în fața instanței.

Tragedia a avut loc în comuna Luna, din județul Cluj, ieri dimineață, puțin după ora 06:00. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi început după ce agresorul s-ar fi certat cu actualul iubit al fostei partenere, un tânăr de 18 ani, pe care l-ar fi lovit și înjunghiat.

Ulterior, individul s-ar fi deplasat la locuința fostei iubite, unde ar fi atacat-o pe aceasta, dar și pe mama și sora ei. Mama tinerei, o femeie în vârstă de 36 de ani, a murit în urma rănilor suferite, în timp ce încerca să-și apere fiica. Celelalte victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Anchetatorii spun că pe numele agresorului exista deja un ordin de protecție emis de Judecătoria Luduș încă din 14 mai. În plus, acesta purta brățară electronică de monitorizare.

În urma tragediei, Poliția Română a trimis Corpul de Control pentru a verifica modul în care s-a intervenit în acest caz și dacă măsurile dispuse anterior au fost respectate și monitorizate corespunzător.

