Un incendiu puternic a izbucnit, duminică seară, la o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod, județul Cluj. Nouă autospeciale de pompieri au sosit pentru a stinge flăcările violente. A fost transmis și un mesaj RO-Alert, anunță Digi24.

Conform datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj, la faţa locului intervin pompierii cu 9 autospeciale de stingere, două autoscări şi un echipaj SMURD.

„Incendiul se manifestă la o hală în care este depozitat polistiren, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi. Până acum nu sunt înregistrate victime. Misiunea este în desfăşurare şi datele sunt în dinamică”, a transmis ISU.

În sprijin s-a deplasat și autospeciala de stingere cu roboți din cadrul ISU Mureș, precum și o autospecială de mare capacitate din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

De asemenea, a fost emis un mesaj de avertizare din dispeceratul integrat ISU-SAJ.

