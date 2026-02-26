Live TV

Scandal la Cluj: anchetă penală pentru înmormântări făcute fără certificarea medicală a decesului. Percheziții la sediul unor firme

Data actualizării: Data publicării:
Mașini de poliție, București.
Foto: Shutterstock

Poliţiştii din judeţul Cluj fac, joi, percheziţii la mai multe firme şi la persoane fizice, într-un dosar de fals care vizează nereguli legate de circuitul unor documente privind decesele unor persoane. Potrivit unor surse, ar fi vorba despre înhumări făcute fără ca decesul să fi fost constatat, în mod legal, de către medici.

Ancheta este derulată de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj, care fac, joi, nouă percheziţii domiciliare în municipiul Cluj-Napoca, într-un dosar penal care vizează infracţiuni de fals.

Activităţile investigative sunt derulate sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, vizând mai multe societăţi comerciale, precum şi persoane fizice, cercetările fiind efectuate sub aspectul modului de gestionare a unor situaţii privind decesul unor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte întocmirea, facilitarea şi circuitul documentelor aferente, precum şi respectarea cadrului legal incident procedurilor de înhumare. Demersurile judiciare au ca scop stabilirea tuturor împrejurărilor relevante şi verificarea modului de implicare a persoanelor angrenate în aceste activităţi, în raport de atribuţiile şi responsabilităţile acestora”, transmit reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că ancheta a plecat de la suspiciuni legate de înhumarea unor persoane în cazul cărora decesul nu a fost constatat în mod legal, de către cadre medicale autorizate.

La ora transmiterii acestei ştiri, acţiunea anchetatorilor este în desfăşurare, la descinderi participând poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi investigarea criminalităţii economice, cu suportul operativ al Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Citește și:

Proteste în București și alte orașe, după dezvăluirea ororilor de la un adăpost de câini. Oamenii cer sterilizare în loc de eutanasiere

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
2
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
Russia Putin
3
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
4
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
5
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Digi Sport
Surpriză uriașă: Shakira a luat o decizie complet neașteptată, după ce a fost condamnată la închisoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mihai-lucan
Chirurgul Mihai Lucan, vizat de percheziții DIICOT
politie FB perchezitii
Percheziţii la Institutul de Transplant Renal din Cluj-Napoca
PERCHEZITII 22
Percheziții la suspecți de fraudă cu fonduri europene
PERCHEZITII
Tineri reţinuţi pentru furt. Suspecţii ar fi sustras bunuri în valoare totală de 30.000 de euro
Recomandările redacţiei
rares hopinca in studioul digi24
Primăria Sectorului 2 înființează o companie municipală, după ce un...
donald trump - noiembrie 2025
Donald Trump, invitat la București în luna mai, pentru Summitul B9...
sorin grindeanu
Grindeanu spune că va aplica decizia CEDO pentru recunoașterea...
racheta 9M729 rusia
Imagini din Ucraina, primele dovezi că Rusia a folosit în atacuri...
Ultimele știri
Digi24, cea mai citată sursă din media în luna ianuarie 2026
Ministrul Agriculturii: „România a devenit grânarul Europei. Cu 2,7 milioane de hectare irigate, nimeni nu ne va mai putea bate în UE”
Dorian Popa, condamnat definitiv la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a fost prins drogat la volan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Cristian Andrei rupe tăcerea la 3 luni după scandalul care a zguduit România: 'O femeie reușește să-l facă pe...
Fanatik.ro
Alexandru Chipciu, show la conferință! Șocat de imaginile cu Gabi Matei, jucătorul i-a răspuns lui Gigi...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Mai multe echipe implicate în dosarul pariurilor!? Președintele AFAN face lumină în cazul CS Păulești...
Adevărul
Planurile ascunse ale lui Putin. Ce urmărește Rusia dincolo de subjugarea Ucrainei și paralizarea UE. „Mergem...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
6 ani de la primul caz de coronavirus din Romania. Imaginile care au șocat o țară întreagă și ce a urmat
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Are aproape 49 de ani, dar timpul stă în loc pentru ea. Natalia Oreiro, fabuloasă într-o rochie cu un...
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Înalta Curte a decis cine judecă procesele pentru anularea CASS la pensie. Un pensionar a recuperat deja banii
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Un bărbat din Italia și-a dresat câinele să arunce gunoiul în locul lui pentru a scăpa de amendă. Camerele...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...