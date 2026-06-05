Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, care reprezintă România în Federația Internațională a Transportatorilor Maritimi (ITF), afirmă că drona care a explodat în Portul Constanța ar fi putut ajunge lângă mal dintr-o eroare și critică lipsa unui sistem modern de supraveghere a coastelor. Acesta susține că incidentul evidențiază vulnerabilități serioase în securitatea maritimă.

Explozia dronei marine în Portul Constanța readuce în discuție vulnerabilitățile sistemului de securitate de la Marea Neagră. Liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, Adrian Mihălcioiu, reprezentant al României în Federația Internațională a Transportatorilor Maritimi (ITF), susține că incidentul ridică semne de întrebare privind capacitatea de supraveghere a coastelor românești.

Acesta afirmă că drona ar fi putut ajunge în zona portului „dintr-o greșeală”, fără a exclude posibile erori sau lipsuri în sistemele de detecție. „Cred că drona a ajuns acolo dintr-o greșeală”, a declarat Mihălcioiu.

În opinia sa, România nu dispune încă de un sistem eficient de monitorizare a zonelor maritime. „Nu avem un sistem de supraveghere a coastelor suficient de eficient”, a precizat acesta, subliniind că vulnerabilitățile sunt cunoscute de mai mult timp.

„Drona ar fi putut ajunge lângă mal dintr-o greșeală”

Liderul sindical atrage atenția că problema este una de durată și devine cu atât mai importantă în contextul actual de securitate regională. „După 4 ani de război, încă nu avem un sistem real de siguranță a coastelor”, a spus el.

Mihălcioiu consideră că ar fi necesar un sistem integrat care să permită detectarea și intervenția rapidă în cazul obiectelor suspecte. „Ar fi trebuit să existe un sistem care să detecteze și să intervină rapid”, a explicat acesta.

El mai arată că, deși există mai multe instituții cu atribuții în domeniu, coordonarea dintre acestea este insuficientă. „Avem mai multe instituții, dar lipsesc integrarea și eficiența”, a mai declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.

În acest context, Mihălcioiu consideră că situația este îngrijorătoare și reflectă o problemă mai amplă de securitate maritimă. „Este incredibil că nu avem un sistem modern de supraveghere a coastelor”, a concluzionat acesta.

Citește și:

Explozie în Portul Constanța: o dronă s-a autodetonat. Alte trei ambarcațiuni cu explozibil ar fi în zona costieră

Editor : C.A.