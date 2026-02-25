Ancheta în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța se extinde, cu 11 medici anchetați, inclusiv președintele Colegiului Medicilor din Constanța.

Cei 11 medici sunt anchetați în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța. A fost deschis și un dosar penal. Doctorii sunt verificați de către Colegiul Medicilor din Constanța iar unul dintre ei de către Colegiul Medicilor București.

Fetița de șase ani care se afla în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și fusese transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București a murit.

Un băieţel de doi ani şi jumătate, intrat în moarte cerebrală după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Constanţa, a decedat la jumătatea lunii ianuarie.

Familia băiatului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal.

Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri.

În cazul băiatului a fost deschis un dosar de cercetare penală, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 s-au autosesizat.

Comisia Ministerului Sănătății a verificat la fața locului și analizează cum au acționat medicii.

Editor : A.C.