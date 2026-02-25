Live TV

Video Dosar penal în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța. Colegiul Medicilor anchetează 11 doctori

Data actualizării: Data publicării:
spital constanta2
Foto: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta/ Facebook

Ancheta în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța se extinde, cu 11 medici anchetați, inclusiv președintele Colegiului Medicilor din Constanța. 

Cei 11 medici sunt anchetați în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la Constanța. A fost deschis și un dosar penal. Doctorii sunt verificați de către Colegiul Medicilor din Constanța iar unul dintre ei de către Colegiul Medicilor București. 

Fetița de șase ani care se afla în moarte cerebrală după o operație de apendicită la Spitalul Județean Constanța și fusese transferată la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu din București a murit. 

Un băieţel de doi ani şi jumătate, intrat în moarte cerebrală după ce a fost operat la Spitalul Judeţean Constanţa, a decedat la jumătatea lunii ianuarie. 

Familia băiatului a acuzat cadrele medicale de la Spitalul Judeţean Constanţa că nu l-ar fi îngrijit corespunzător, după ce a fost operat deoarece fusese diagnosticat cu volvulus intestinal. 

Ulterior, starea copilului s-a agravat, au apărut septicemia şi o disfuncţie multiplă de organe. Familia susţine că a lipsit consultul neurochirurgical timp de trei zile după operaţie şi că nu ar fi fost văzut de medicul de gardă timp de 24 de ore. 

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa au anunţat că au demarat o anchetă internă în aceste cazuri. 

În cazul băiatului a fost deschis un dosar de cercetare penală, după ce procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 s-au autosesizat. 

Comisia Ministerului Sănătății a verificat la fața locului și analizează cum au acționat medicii. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ilustrație cu un creier conectat la un circuit electric
Conștiența ar putea fi prezentă ore întregi după „moarte”. Cercetătoare: „Dovezile sugerează un proces gradual”
chirurgi in sala de operatie
Organele unei femei în moarte cerebrală au salvat 5 vieți. O fetiță care nu mai avea nicio șansă de a supraviețui a primit ficatul
petre florin manole
Muncă la negru în ride-sharing: peste 1.200 de persoane depistate în Constanța. Manole: „Nu ne oprim până nu vom reglementa domeniul”
polițist și uniforma de polițist
Trei polițiști au fost atacați de un bărbat într-o scară de bloc. Fosta parteneră a tânărului sunase la 112
Cătușe
Două tinere, obligate să se prostitueze: percheziții și arestări în Constanța
Recomandările redacţiei
State of the Union
Discurs-record al lui Trump despre Starea Uniunii: avertisment pentru...
llansator-mobil-rachete-antinava
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de...
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Începând de azi, românii care merg în Marea Britanie au nevoie de...
Trump 2026 State of the Union Address
Despre ce nu a vorbit Donald Trump în discursul-maraton: niciun...
Ultimele știri
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat
Instagram lansează o aplicație pentru Google TV
Friedrich Merz merge pe sârmă între Xi Jinping și Donald Trump. Vizita cancelarului german în China, test pentru relația SUA-Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea”
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...