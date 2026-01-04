Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. Doctorii s-ar sustrage de la aceste îndatoriri prezentând documente medicale care indică faptul că sunt bolnavi. Inclusiv rezidenții recurg la aceste scutiri, iar conducerea spitalului se plânge că nu există măsuri legale pe care să le poată lua pentru a preîntâmpina astfel de situații, anunță Digi24.

„70% dintre medici nu fac gărzi ”

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a anunțat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. Raluca Ştefan a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că pe secţia de Neurochirurgie se află cei mai mulţi medici scutiţi de gărzi, majoritatea dintre ei vârste până în 50 de ani.

„Pe Neurochirurgie am cei mai mulţi doctori, cei mai mulţi medici care sunt scutiţi de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiţi de gărzi şi nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi. (...) Medicii care au o afecţiune medicală, bolnavi, la rândul lor, şi vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poţi obliga să facă gărzi şi atunci îţi vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt şi cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă. Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poţi să aplici nimic şi nu te ajută nici legislaţia să poţi să faci ceva”, a explicat managerul Spitalului Judeţean Constanţa.

Mulți dintre medicii scutiți de gărzi fac fără probleme sport sau folosesc timpul respectiv pentru a se concentra asupra unor activități personale, remarcă oficialul.

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine”, a adăugat Raluca Ştefan.

Alexandru Rogobete anunță verificări la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa.

„Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete. El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat. De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Alexandru Rogobete a arătat, duminică, într-o postare pe Facebook, că a urmărit declaraţia managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa, potrivit căreia, pe anumite secţii, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez şi nu contest existenţa unor patologii reale, pe care le respect şi le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situaţii medicale obiective. Însă o proporţie de peste 70% este în afara oricărui cadru normal şi indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat. Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Constanţa şi voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secţiile respective, strict din perspectivă profesională şi medicală”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Rogobete a admis că există o problemă în ceea ce priveşte gărzile.

„În acelaşi timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc şi nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru şi cu respect faţă de profesionişti, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienţi. Un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale descoperite, indiferent de motivele şi conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect şi nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a subliniat el.

