Live TV

Video Medici scutiți de gărzi, la Spitalul Județean Constanța. „Fac kite, stau prin cârciumi”. Ministrul Rogobete trimite Corpul de Control

Data actualizării: Data publicării:
spital hol medici
Din articol
„70% dintre medici nu fac gărzi” Alexandru Rogobete anunță verificări la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. Doctorii s-ar sustrage de la aceste îndatoriri prezentând documente medicale care indică faptul că sunt bolnavi. Inclusiv rezidenții recurg la aceste scutiri, iar conducerea spitalului se plânge că nu există măsuri legale pe care să le poată lua pentru a preîntâmpina astfel de situații, anunță Digi24.

„70% dintre medici nu fac gărzi

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a anunțat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi. Raluca Ştefan a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că pe secţia de Neurochirurgie se află cei mai mulţi medici scutiţi de gărzi, majoritatea dintre ei vârste până în 50 de ani.

„Pe Neurochirurgie am cei mai mulţi doctori, cei mai mulţi medici care sunt scutiţi de gărzi. Am medici pe care îi cunosc de acum 30 de ani care sunt scutiţi de gărzi şi nu vor să facă nicio gardă. Pentru că sunt bolnavi. (...) Medicii care au o afecţiune medicală, bolnavi, la rândul lor, şi vin cu un document care presupune scutirea de gărzi, un document medical eliberat de Comisia de Medicină a Muncii de scutire de gărzi nu îi poţi obliga să facă gărzi şi atunci îţi vin de la ora 8 la ora 14 sau la ora 15 sau dacă sunt şi cadre universitare vin de la ora 8 la 11, după care pleacă. Iar tu, ca manager, nu ai nicio măsură coercitivă, nu poţi să aplici nimic şi nu te ajută nici legislaţia să poţi să faci ceva”, a explicat managerul Spitalului Judeţean Constanţa.

Mulți dintre medicii scutiți de gărzi fac fără probleme sport sau folosesc timpul respectiv pentru a se concentra asupra unor activități personale, remarcă oficialul.

„Am medici care fac kite, am medici pe care îi văd, când plec acasă, în cârciumi, prin vitrine îi văd, eu trecând cu maşina îi văd, şi sunt scutiţi de gărzi. Sunt colegi medici care fac sală, dar sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot să stea mai mult de două ore în picioare, că li se recomandă 15 minute la câte două ore să stea întinşi, în specialităţi chirurgicale. Sunt foarte tineri, sunt mai tineri ca mine”, a adăugat Raluca Ştefan.

Alexandru Rogobete anunță verificări la Constanța

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va trimite Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa.

„Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete. El a admis că există o problemă privind gărzile, anunţând că din acest an va fi introdus un nou sistem, care include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare, gardă de urgenţă, plătite diferenţiat. De asemenea, va fi analizată posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.

Alexandru Rogobete a arătat, duminică, într-o postare pe Facebook, că a urmărit declaraţia managerului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din Constanţa, potrivit căreia, pe anumite secţii, peste 70% dintre medici au scutire de gardă.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez şi nu contest existenţa unor patologii reale, pe care le respect şi le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situaţii medicale obiective. Însă o proporţie de peste 70% este în afara oricărui cadru normal şi indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat. Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Constanţa şi voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secţiile respective, strict din perspectivă profesională şi medicală”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Rogobete a admis că există o problemă în ceea ce priveşte gărzile.

„În acelaşi timp, vreau să spun deschis un lucru: fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc şi nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru şi cu respect faţă de profesionişti, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte. Dar, în acest proces, nu trebuie să uităm de pacienţi. Un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale descoperite, indiferent de motivele şi conflictele interne. Din punctul meu de vedere, nu este corect şi nu este etic, iar acesta este motivul pentru care intervin direct”, a subliniat el.

Citește și:

Rețeaua de interese din jurul spitalului privat din Constanța, unde o tânără a murit după naștere. Legăturile politice ale acționarilor

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
photo-collage.png (32)
4
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Dmitri Medvedev
5
Medvedev cere țărilor lumii să se „înarmeze la maximum”, după ce Maduro a fost capturat...
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Digi Sport
"E clar!" Primarul stațiunii din Elveția a predat totul, la 24 de ore după ce i-a "jignit" pe jurnaliști
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mita coruptie stomatologie
Statul va plăti tratamente stomatologice în spitalele publice. Ce prevede noul program AP-STOMA
guvern 2
Barometru: Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete, Radu Miruță sunt cei mai vizibili miniștri în noiembrie. Cine sunt cei care urcă în top
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a lui 2025
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Număr crescut de persoane cu arsuri în perioada sărbătorilor. Rogobete: Depășim media Uniunii Europene
alexandru rogobete
Se înăspresc controalele la concediile medicale. Ministrul Rogobete anunță o ordonanță de urgență în acest sens
Recomandările redacţiei
profimedia-1062624339
Un român de 18 ani, identificat printre victimele din incendiul care...
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Zelenski, reacție virală după atacul din Venezuela. Președintele...
sghbsghbarg
„Ieșiți afară, suntem invadați, suntem atacați”. Mărturiile...
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
„Am sperat până în ultima clipă.” Mesajul lui Nicușor Dan, după...
Ultimele știri
Avarie majoră la încălzirea din Capitală. Soluția provizorie a autorităților pentru oamenii care stau în frig
Probleme pe aeroporturile din Grecia: Zboruri anulate sau redirecționate în țările vecine. Ce spun autoritățile elene
HARTĂ Alerte cod galben și portocaliu de ninsori și viscol puternic în România. Care sunt zonele vizate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele NU mai trebuie plătite
Fanatik.ro
Salariul lui Daniel Paraschiv la Rapid. Când ajunge în cantonamentul din Antalya. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Calendarul Sportiv al anului 2026! Când și unde au loc cele mai importante competiții
Adevărul
Secretul longevității stă în mitocondrii. Cum poți elimina celulele bolnave și recâștiga sănătatea
Playtech
Cine conduce Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro. Femeia care ia deciziile-cheie acum
Digi FM
Prințul Louis are concurență serioasă în familia regală. Cine e năzdrăvanul cu sânge albastru
Digi Sport
Și-au făcut-o cu mâna lor! Au ratat transferul lui Louis Munteanu
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Imagini rare cu Henry Cavill în costumul original Superman, dezvăluite abia acum. Regizorul filmului „Man of...
Adevarul
Eșecul copilului preferat al României. Parcursul prințului de vis al Casei Regale: de la tânără speranță la...
Newsweek
Bolojan cere o modificare majoră la legea pensiilor. Un mare beneficiu și o categorie de pensii vor dispărea
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
Reacția lui Brad Pitt când i-a văzut pe părinții lui Leonardo DiCaprio pe platourile de la „OUATIH. „A fost...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...