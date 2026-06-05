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Video Momentul în care drona navală explodează în Portul Constanța. Zona, evacuată de urgență

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O dronă marină a explodat în Portul Constanța. Foto: Captură video Digi24

Noi imagini surprinse în Portul Constanța arată momentul exploziei unei drone marine în zona danelor 77–78, incident care a declanșat activarea planului Roșu de Intervenție și un mesaj RO-Alert. În zonă s-a ridicat un nor dens de fum, iar persoanele aflate în apropiere au fugit să se adăpostească. Autoritățile verifică existența unor posibile alte drone în apropiere.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

Momentul exploziei dronei marine din Portul Constanța a fost surprins de camerele de supraveghere și arată secvențe de panică în rândul celor aflați în apropiere. În imagini se aude o bubuitură puternică, urmată de o deflagrație violentă și de ridicarea unui nor dens de fum deasupra zonei danelor 77–78.

Scenele au fost surprinse de către jurnaliștii TVR, care ofereau informații despre drona aflată în Portul Constanța. În clip, persoanele aflate în perimetrul portuar pot fi văzute fugind rapid pentru a se adăposti, imediat după producerea exploziei.

Deflagrația a avut loc într-o zonă cu activitate intensă, ceea ce a determinat reacția rapidă a autorităților.

Incidentul a declanșat activarea Planului Roșu de Intervenție, iar autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert prin care populația din zona portului a fost avertizată să se adăpostească, pe o distanță de aproximativ un kilometru de la țărm spre interior.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, drona implicată în incident este de tipul celor utilizate în războiul din Ucraina. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care desfășoară verificări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale exploziei.

Ulterior, au apărut informații potrivit cărora încă trei drone ar fi fost descoperite în apropierea țărmului, fapt care a extins perimetrul de securitate și a intensificat verificările în zonă.

Reprezentanți ai autorităților au precizat că incidentul este tratat cu maximă prudență, în condițiile în care există suspiciuni privind posibila prezență a altor dispozitive navale în apropierea portului.

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Editor : C.A.

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