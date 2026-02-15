Morminte vandalizate în judeţul Constanţa: bunuri furate din cripte. Polițiștii au deschis dosar penal

Opt morminte din şase cripte au fost distruse în cimitirul din localitatea Cuza Vodă, judeţul Constanţa, iar din interior au fost sustrase mai multe bunuri. Poliţiştii au deschis dosar penal şi desfăşoară cercetări pentru identificarea persoanelor implicate, informează News.ro.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, sesizarea a fost făcută prin apel la 112, iar la faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia.

„Poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Medgidia au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că mai multe morminte ar fi fost profanate, în cimitirul din localitatea Cuza Vodă. Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre 8 morminte din 6 cripte, care ar fi fost distruse şi din interiorul cărora ar fi fost sustrase mai multe bunuri”, anunţă, duminică, IPJ Constanţa.

În cauză a fost întocmit dosar penal, iar ancheta este în desfăşurare.

Poliţiştii continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, identificarea tuturor persoanelor implicate şi luarea măsurilor legale care se impun.

