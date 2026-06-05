Video Nicușor Dan, după explozia dronei din Portul Constanța: „Există informații cu un anumit grad de certitudine pe care nu le fac publice” Data actualizării: 05.06.2026 13:36 Data publicării: 05.06.2026 13:34 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în Muntenegru, vineri, că a existat informaţia că drona care a ajuns în Portul Constanţa va exploda, el precizând că, dacă sunt altele, ele sunt localizate şi nu vor mai ajunge până la ţărm. Orban îl acuză pe Nicușor Dan că îl „protejează pe Grindeanu” și îl numește „cacealmist”: Tomac ar fi un „premier-marionetă al PSD” Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul Apărării evită să confirme: „Este o fentă” Nicușor Dan a prezentat dovezile care arată că drona căzută în Galați este de proveniență rusească De unde știe Nicușor Dan că drona prăbușită pe blocul din Galați este rusească. „Putem spune cu siguranță” Stelian Tănase, despre Nicușor Dan, Ilie Bolojan și cum putea fi evitată moțiunea de cenzură. Ce i-a întrebat pe liberali Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a modificat traiectoria. Președintele, huiduit de cetățeni: „Demisia” Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele mai moderne sisteme anti-dronă din lume Mărturii după explozia dronei maritime din portul Constanța: „Lucram pe navă, vă dați seama că ne-am speriat” Prefectul județului Constanța, după incidentul din port: „A fost o explozie resimțită în tot municipiul, inclusiv până la Năvodari” Preşedintele a afirmat că are informaţii cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice, deocamdată.„Ce e important este că a existat informaţia că această dronă va exploda”, a spus şeful statului.Întrebat dacă ar mai putea exploda şi altele, Nicuşor Dan a răspuns: „Dacă sunt altele, ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la ţărm”. Preşedintele a spus că este o probabilitate, legat de posibila prezenţă a altor drone în zonă, el arătând că nu o să dea un răspuns.Nicuşor Dan a confirmat şi că se află în contact cu autorităţile din Ucraina, în urma acestui incident.Citește și:Explozie în Portul Constanța: o dronă s-a autodetonat. Alte patru ambarcațiuni cu explozibil ar fi în zona costieră Editor : C.A. Etichete: nicusor dan explozie drona drona constanta Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Explozie în Portul Constanța: o dronă s-a autodetonat. Alte patru ambarcațiuni ar fi în... 2 Reacția Olguţei Vasilescu după ce Constantin Toma și-a dat demisia din conducerea PSD... 3 Lia Olguţa Vasilescu, despre legea salarizării: „Mie nu-mi convine să cresc cu peste două... 4 Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de... 5 Doi cercetători au fost reținuți în SUA pentru că au încercat să introducă virusul mpox...