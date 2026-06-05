Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în Muntenegru, vineri, că a existat informaţia că drona care a ajuns în Portul Constanţa va exploda, el precizând că, dacă sunt altele, ele sunt localizate şi nu vor mai ajunge până la ţărm.

Preşedintele a afirmat că are informaţii cu un anumit grad de certitudine, dar nu vrea să le facă publice, deocamdată.

„Ce e important este că a existat informaţia că această dronă va exploda”, a spus şeful statului.

Întrebat dacă ar mai putea exploda şi altele, Nicuşor Dan a răspuns: „Dacă sunt altele, ele sunt localizate, ele nu vor mai ajunge până la ţărm”.

Preşedintele a spus că este o probabilitate, legat de posibila prezenţă a altor drone în zonă, el arătând că nu o să dea un răspuns.

Nicuşor Dan a confirmat şi că se află în contact cu autorităţile din Ucraina, în urma acestui incident.

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Editor : C.A.