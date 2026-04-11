Live TV

Video O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38. Explicația dată polițiștilor: „Mi se ard cozonacii în cuptor”

Data actualizării: Data publicării:
image_1775899852295
Șoferiță vitezomană. Foto: Facebook/ IPJ Constanța

O şoferiţă în vârstă de 35 de ani a fost înregistrată de aparatul radar când circula cu o viteză de 176 de kilometri pe oră pe DN 38. Ea a afirmat că se grăbea ca să nu i se ardă cozonacii în cuptor. Femeia a fost amendată cu 1.800 de lei şi a rămas fără permis pentru patru luni.

„Aseară, pe DN 38, o şoferiţă de 35 de ani a testat limitele fizicii: 176 km/h. Oprită de colegii noştri de la Biroul Siguranţă Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra «magică» de 176 km/h.

Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!». Acum, noi nu ştim dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar ştim sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga maşină într-o amintire”, au transmis poliţiştii, sâmbătă, pe pagina de Facebook a Poliţiei Judeţene Constanţa. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Femeia a fost lăsată fără permis de conducere pentru 120 de zile şi amendată cu 1.800 de lei.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop de Paște 2026: mesajul astrelor pentru fiecare zodie în perioada sărbătorilor. Taurii și Peștii au...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit într-un accident cumplit de mașină împreună cu tatăl său
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
El este jucătorul pe care Mircea Lucescu l-a evitat mereu. „Mai bine mă întâlnesc în pădure, cu un urs...
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Ce este anafura de Paște și cum se ia corect. Câte zile se consumă și ce faci cu cea rămasă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Arbeloa, OUT! Lovitură de proporții: antrenor pentru Real Madrid
Pro FM
Mariah Carey, imagine rară cu gemenii ei de 14 ani. Adolescenții seamănă tot mai mult cu părinții lor...
Film Now
„Blestemul” rolului Iisus. Un actor a fost lovit de fulger. Ce s-a întâmplat cu ceilalți
Adevarul
Cum au fost construite minunile ingineriei antice. Dunărea și munții, mutați pentru Podul lui Traian și...
Newsweek
Pensie de numai 1.500 lei pentru 30 ani munciți. De ce 1.900.000 pensionari primesc pensii atât de mici?
Digi FM
Rețetă de stufat de miel ca la mama acasă. Secretul gustului autentic de Paște
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Tom Hardy, la bustul gol pe plaja din Barbados, alături de soție. Burtă în loc de pătrățele pe abdomen și o...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...