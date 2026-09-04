Protecția Consumatorilor a oprit serviciul de odihnă în 20 de grădinițe din Constanța. Probleme descoperite la paturile copiilor

Protecția Consumatorilor a oprit temporar serviciul de odihnă în 20 de grădinițe din municipiul Constanța, după ce, în urma unor controale, inspectorii au constatat că unele dintre pătuțurile folosite de copii se deformau sub greutatea acestora. Măsura a fost luată după consultarea specialiștilor, care au analizat posibilele efecte ale folosirii repetate a unor suprafețe necorespunzătoare de odihnă asupra poziției corpului și dezvoltării aparatului locomotor al copiilor, relatează News.ro.

„În ultimele săptămâni, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a dispus, în cazul mai multor unități de învățământ preșcolar, oprirea temporară a prestării serviciului de odihnă a copiilor prin utilizarea pătuțurilor constatate ca fiind necorespunzătoare. Această situație nu a fost descoperită ieri și nici măsurile nu au fost luate în grabă. Problema acestui tip de mobilier a fost semnalată de noi cu mult timp în urmă. Am constatat în mod direct că suprafața flexibilă a unor pătuțuri se deformează sub greutatea copiilor, aceștia ajungând să doarmă într-o suprafață curbată, inclusiv pe burtă sau pe lateral”, a declarat, vineri, șeful CJPC Constanța, Horia Constantinescu.

El a explicat că, înainte de luarea unei decizii, au fost cerute opinii ale specialiștilor și au fost așteptate răspunsurile instituțiilor și organismelor profesionale competente.

„Am primit puncte de vedere din partea Institutului Național de Sănătate Publică și a Asociației pentru Ortopedie și Traumatologie Pediatrică, care au confirmat că preocupările noastre nu puteau fi ignorate. Specialiștii au analizat inclusiv consecințele pe care le poate avea utilizarea repetată a unor suprafețe necorespunzătoare de odihnă asupra poziției corpului și dezvoltării aparatului locomotor al copiilor”, a explicat Horia Constantinescu.

El a afirmat că a discutat despre această problemă cu primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac.

„Am semnalat existența acestor pătuțuri și necesitatea găsirii unei soluții. Din păcate, copiii au continuat să doarmă în aceleași condiții. Mai mult, au continuat să fie achiziționate produse similare, deși chiar documentațiile care au stat la baza unor achiziții indicau standarde pentru produse destinate uzului domestic, în condițiile în care pătuțurile urmau să fie folosite într-un cu totul alt regim: instituțional, colectiv, zilnic și repetat. Un certificat sau o declarație de conformitate nu poate transforma domeniul de aplicare al unui standard. Iar faptul că un produs este nou nu înseamnă automat că este adecvat oricărei utilizări”, a mai afirmat șeful CJPC Constanța.

Horia Constantinescu a subliniat că normele aprobate prin ordin al ministrului Sănătății prevăd că mobilierul trebuie să corespundă vârstei și dezvoltării fizice a copiilor, caracterului activității și destinației încăperilor, iar dotarea trebuie să respecte caracteristicile tehnice conforme cu vârsta copiilor și destinația mobilierului.

Horia Constantinescu a explicat că această deformare a unor pătuțuri a fost constatată în urma unor controale.

„Deformarea unor suprafețe de odihnă nu este o chestiune abstractă și nici una pe care am descoperit-o într-un certificat. Am văzut-o. Am fotografiat-o. Am constatat-o în timpul controalelor. Și, totuși, pentru o perioadă considerabilă, nimeni dintre cei care aveau posibilitatea administrativă de a rezolva problema nu pare să fi considerat-o suficient de importantă pentru ca ea să dispară. De aceea, după primirea punctelor de vedere de specialitate, CJPC Constanța nu mai putea rămâne în situația de simplu observator. Au fost dispuse măsurile legale”, a mai declarat Horia Constantinescu.

El a mai afirmat că înțelege că decizia poate produce dificultăți unităților de învățământ și nemulțumiri părinților, dar că interesul copiilor este mai presus de acestea.

„Înțelegem că acestea pot produce dificultăți unităților de învățământ. Înțelegem inclusiv nemulțumirea unor părinți atunci când serviciul de odihnă nu mai poate fi asigurat temporar. Dar între inconvenientul administrativ produs adulților și un posibil risc pentru sănătatea și dezvoltarea copiilor, alegerea noastră nu poate fi negociată. Interesul celor mici este mai presus de confortul nostru administrativ, de lipsa fondurilor, de procedurile de achiziție, de opiniile contradictorii și de orice alt interes”, a mai afirmat șeful CJPC Constanța.

Horia Constantinescu a mai anunțat că va solicita Primăriei Constanța să comunice câte unități de învățământ au solicitat finanțare pentru înlocuirea sau achiziționarea mobilierului destinat odihnei copiilor, când au fost formulate aceste solicitări, ce sume au fost solicitate, ce răspuns a primit fiecare unitate și ce fonduri au fost efectiv alocate.

„Vom solicita, de asemenea, să ni se comunice ce demersuri concrete au fost întreprinse de la momentul în care CJPC Constanța a semnalat neregulile constatate în grădinițe, ce verificări au fost făcute, ce măsuri au fost dispuse și care este, în prezent, situația unităților în care mobilierul destinat odihnei copiilor trebuie înlocuit. Nu căutăm vinovați înainte de a avea documentele. Căutăm răspunsul la o întrebare mult mai simplă: după ce problema a fost semnalată, ce s-a făcut concret pentru ca acești copii să nu mai doarmă în aceleași condiții?”, a mai declarat Horia Constantinescu.

El a precizat că, în cazul a 20 de grădinițe, a fost luată decizia opririi temporare a serviciului de odihnă al copiilor.

Editor : Ș.A.