Un drum județean din Dolj a fost complet acoperit de apă pe o porțiune mare, din cauza inundațiilor. Este principalul drum de acces către o localitate în care trăiesc sute de oameni. La fața locului au ajuns și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, care, împreună cu autoritățile locale, caută soluții pentru gestionarea situației, anunță Digi24.

 

Administrația Bazinală de Apă Jiu anunţă inundații pe DJ 641, în localitatea Pielești, unde circulația rutieră a fost, temporar, închisă.

În dimineața zilei de 27 ianuarie 2026, în jurul orei 06:30, ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultima perioadă, au avut loc scurgeri de pe versanți și torenți, care au determinat creșteri de niveluri și debite pe pârâul Teslui, fără a fi depășite Cotele de Apărare, precizează reprezentanții adminisrației bazinale.

Astfel, partea carosabilă a drumului județean DJ 641 (Mischii – Caracal) a fost inundată în localitatea Pielești, sat Pârșani, pe o lungime de aproximativ 80 de metri.

Problema nu este una nouă pentru locuitorii din zonă, spun oamenii, care se confruntă cu inundații de fiecare dată când plouă abundent. Din cauza condițiilor, autoritățile au fost nevoite să închidă drumul județean care leagă municipiul Caracal de localitatea Mischii.

Deocamdată nu se știe cât timp va rămâne traficul restricționat. A fost stabilită o rută ocolitoare, folosită inclusiv de microbuzul școlar, care în dimineața zilei de 27 ianuarie a fost nevoit să transporte elevii pe un traseu alternativ către unitățile de învățământ.

Autoritățile locale spun că situația este gravă, iar locuitorii sunt disperați, temându-se că apa ar putea ajunge din nou la gospodării, așa cum s-a întâmplat și în alte rânduri. Îngrijorările sunt amplificate de prognoza meteo, care indică ploi în continuare în orele următoare.

