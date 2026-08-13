Cu Dunărea la un nivel critic, unul dintre cele mai mari orașe ale țării, Galați, unde trăiesc peste 200.000 de oameni, a rămas o zi întreagă fără apă potabilă, din cauza unor lucrări făcute tocmai ca, în viitor, să se asigure alimentarea cu apă a municipiului, chiar şi în situaţii de secetă extremă.

Cornelia Arnăutu, purtătoare de cuvânt a societății Apă-Canal Galaţi: „Această conductă alternativă este o sursă pentru alimentarea uzinei de apă. Nu va putea face față totuși la întregul consum de apă al zonei arondate. Va trebui gândită o strategie de funcţionare în astfel de situații, dar numai dacă situația o va impune, adică un program”.

Pentru această intervenție a fost oprită apa în șapte cartiere din oraș. Astfel, aproximativ 100.000 de locuitori au rămas fără apă pentru 24 de ore. Din acest motiv, oamenii au venit să ia apă de la o cisternă din oraș.

Ionuț Pucheanu: Această lucrare nu putea fi făcută peste noapte

Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu, a declarat că lucrările au început „de luni bune” și că nu pot fi finalizate „peste noapte”. El spune că este vorba de o aducțiune cu apă „pe niște foarte mulți kilometri”. „Ieri am ajuns să conectăm firul patru, așa cum este cunoscut în termeni mai tehnologici, locali, cu această aducțiune cu apă din Vrancea, așa cum este cunoscută local de către cetățenii municipiului Galați”, a mai spus Pucheanu.

„Eu n-aș vrea să fiu nici pe departe atât de panicos pe cât necesită senzaționalul. Situația nu e nici pe departe.

Această lucrare nu putea fi făcută peste noapte. Vorbim de o aducțiune cu apă pe niște foarte mulți kilometri. Deci n-a început ieri și s-a terminat astăzi. E începută această lucrare de foarte multă vreme, niște luni bune de zile. Ieri am ajuns să conectăm firul patru, așa cum este cunoscut în termeni mai tehnologici locali, cu această aducțiune cu apă din Vrancea, așa cum este cunoscută local de către cetățenii municipiului Galați.

De ce am făcut lucrul acesta? Tocmai pentru a nu ajunge în postura ca vreodată să se întâmple ceva ca Dunărea să scadă și mai mult decât este în momentul de față, iar nimeni în Galați să nu sufere din cauza alimentării cu apă potabilă.

Am auzit înainte intervenția persoanei care explica că nu va putea asigura 100% dacă seacă Dunărea. Dau așa un exemplu, cel mai probabil pe timp de zi tot Galațiul va avea apă, dar pentru a putea fi alimentate, într-o situație absolut excepțională, rezervoarele de filtrare a acestei ape, e posibil ca noaptea să fie raționalizată”, a mai afirmat Pucheanu.

Acesta a mai precizat că „la Galați se mai întâmplă la fel ca în orice oraș mare, o dată pe an sau în funcție de lucrările pe care le au cei de la Apă-Canal, așa cum este intitulată societatea locală, să facă lucrări mai mari sau mai mici. Se întâmplă pentru că nu se poate lucra la țevi cu țeava sub presiune și cu apă în ea. Necesită golirea magistralelor și înlocuirea sau lucrări de mentenanță, lucru care duce la o sistare a alimentării cu apă preț de câteva ore, până la maxim 24 de ore”, mai spune edilul.

Editor : A.C.