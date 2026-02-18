Live TV

Video Intervenție contra cronometru în județul Galați: o mașină în care se află o familie cu trei copii a rămas blocată în nămeți

Data publicării:
troiene galati
Mașini blocate în jud. Galați. Foto: Captură video Digi24

Mai multe autoturisme au rămas blocate în județul Galați, din cauza ninsorilor din ultimele ore. Într-una dintre mașini se află o familie cu trei copii, care venea din Italia.

Vremea rea continuă să facă probleme pe drumurile din județul Galați. Pe drumul județean 255, între Independența și Slobozia Conachi, sunt blocate mai multe autoturisme, potrivit jurnalistei Digi24 Dana Costache.

Într-unul din autoturisme se află o familie cu trei copii, care vine din Italia. Au intervenit utilaje de la primăria din Slobozia Conachi pentru a-i scoate pe oameni din nămeți. Aceștia au fost duși în localitate pentru a fi adăpostiți.

Și pe drumul județean 251, între Schela și Negrea, sunt troiene pe șosea. Din acest motiv, autoturismele care se îndreptau spre nordul județului Galați au rămas blocate pe drum.

Se intervine atât cu utilaje din partea primăriilor din zonă, cât și din partea Consiliului Județean.

În continuare, în județul Galați, 14 drumuri județene sunt blocate. Nu se circulă din cauza vremii nefavorabile.

Editor : Ș.R.

