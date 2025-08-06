Live TV

O femeie din Galați a fost arestată preventiv, după ce a încercat să-și omoare soțul

Data actualizării: Data publicării:
banda politia nu treceti
FOTO: Inquam Photos/ George Călin

O femeie din judeţul Galaţi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de tentativă de omor asupra soţului ei, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

„În fapt, s-a reţinut că, la data de 3 august, inculpata, în timp ce se afla în locuinţa comună cu persoana vătămată, soţul său, pe fondul consumului de alcool, a pus în executare intenţia de a suprima viaţa acesteia, aplicându-i o lovitură cu un cuţit în zona toracelui, acţiune care i-a cauzat un traumatism toracic, ce necesită 12-14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, potrivit Agerpres. 

Pe 5 august, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi a admis cererea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc fapta. Ancheta este derulată cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi - Serviciul de Investigaţii Criminale.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Dragoș Anastasiu.
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
Ultimele știri
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte
Toate magazinele din Bulgaria vor afișa, începând de astăzi, preţurile atât în leva, cât şi în euro
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
masina de politie
Un șofer la un pas de coma alcoolică a accidentat mortal un motociclist de 19 ani
justitie catuse ciocanel
Procurorul care a încercat să scape un preot de dosarul de viol asupra unei minore a fost trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc
politisti la perchezitii
Percheziții într-un dosar privind decontarea ilegală de medicamente pentru boli grave: polițiștii descind la zeci de adrese
oame ni cu lopeti ajuta la curatarea noroiului dupa inundatii la suceava
Consiliul Judeţean Galaţi a alocat 1 milion de lei pentru sinistraţii din Suceava. „Puhoaiele pot lua tot, dar nu și solidaritatea”
fetita suparata isi acopera fata cu mainile
Femeia din Galaţi care şi-a omorât în bătaie fiica de 9 ani a fost condamnată la 28 de ani şi 4 luni de închisoare
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Motivul pentru care un pilot a refuzat să decoleze cu avionul de pe aeroport. Le-a cerut pasagerilor să...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Kelly Clarkson, devastată de moartea fostului soț, deși au avut un divorț cu probleme: „L-am protejat de...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”