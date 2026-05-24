Un tânăr de 18 ani din Galați a ajuns în arest preventiv după ce a atacat cu spray iritant-lacrimogen un polițist care îl urmărea în urma unui control rutier. Agentul a suferit leziuni la ambii ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentul s-a petrecut în timpul unei acțiuni de verificare desfășurate de polițiști. Potrivit informațiilor preliminare, tânărul era pasager într-un autoturism oprit pentru control. În momentul în care agenții au încercat să îl legitimeze, acesta a fugit.

Un polițist a pornit în urmărirea lui, iar goana s-a încheiat în scara unui bloc. Ca să scape, tânărul a scos un spray iritant-lacrimogen și l-a pulverizat direct în fața agentului.

Polițistul a suferit leziuni la ambii ochi și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Suspectul a fost însă prins imediat de o altă patrulă aflată în zonă.

La percheziția corporală, asupra lui au fost găsite substanțe suspecte, posibil interzise, care urmează să fie analizate.

Pe numele tânărului a fost deschis un dosar penal pentru ultraj, iar procurorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Incidentul din Galați nu este singular. În ultimii ani, tot mai mulți polițiști au fost agresați în timpul intervențiilor, al controalelor rutiere sau al tentativelor de imobilizare a unor suspecți.

Anul trecut, un polițist din județul Prahova a fost rănit după ce un șofer a încercat să fugă de control și a accelerat către echipaj. Într-un alt caz, la Timișoara, agenții au fost agresați de mai mulți tineri în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict stradal.

Sindicatele din Poliție au atras în repetate rânduri atenția că numărul faptelor de ultraj este în creștere și au cerut pedepse mai dure pentru agresiunile îndreptate împotriva forțelor de ordine.

Citește și:

Un polițist a fost găsit împușcat în cap pe bancheta din spate a mașinii de serviciu, în Galați. Autoritățile fac verificări

Editor : C.A.