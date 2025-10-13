La Iași se fac ultimele pregătiri pentru hramul Sfintei Parascheva, apogeul pelerinajului care a început în urmă cu șase zile, anunță Digi24. Conform tradiției, pelerinii vor primi după slujbă o masă caldă, iar bucătăresele au început deja pregătirea celor 60.000 de sarmale. Aproape 140.000 de oameni au trecut până acum pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

În bucătăria cantinei sociale din Iași, sarmalele care vor fi oferite pelerinilor au fost deja puse la fiert. Oalele se umplu cu repeziciune. Cele mai iscusite bucătărese reușesc să facă chiar și câte 2-3 sarmale pe minut.

Angajatele cantinei au primit însă ajutor din partea unor voluntare, dornice să facă o faptă bună.

„În fiecare an venim aici și facem sarmale. Suntem pensionare si ne face plăcere - suntem invitate să facem câte o activitate si să ajutăm pe cineva”, a spus una dintre ele.

Și alți voluntari sunt încântați să ajute.

Sarmalele vor ieși gustoase, pentru că sunt facute cu drag, cu dragoste și cu dăruire pentru cei care vin la slujbă la Sfânta Parascheva din alte localități, de pe drumuri mai lungi Suntem foarte bucuroși că putem să le oferim pelerinilor care au stat în ploaie, care sunt obosiți, o sărmăluță caldă





În cantina socială se fac 25.000 de sarmale, pentru care s-au folosit cantități impresionante de ingrediente. Diferența până la 60.000 va fi completată cu sarmale pregătite în restaurantele din oraș.

„Pregătirea a început, bineînțeles, cu vreo două zile în urmă - mă refer la pregătirea ingredientelor aflate la baza preparării sărmăluțelor”, a declarat Luminița Munteanu, directorul Direcției de Servicii Sociale.

„S-au folosit 1.500 de kilograme de varză proaspătă, 120 de kilograme de ceapă, 330 de kilograme de carne tocată și 45 de kilograme de morcov”, a explicat Maria Cantemir, bucătar-șef.

Masa va fi organizată în aer liber, în curtea cantinei sociale de lângă Catedrala Mitropolitană, imediat ce se va încheia slujba de hram.

Peste 135.000 de pelerini au trecut până acum pe la racla cu moaștele Sfintei Parascheva.

