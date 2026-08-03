Primăria Iaşi a modificat orarul de întrerupere a iluminatului public în municipiu: nu va mai fi sistat de la miezul nopții

Primăria Iaşi a anunţat că iluminatul public în municipiu va fi oprit în fiecare seară între orele 21.00 şi 23.30, şi nu de la miezul nopţii până dimineaţă, municipalitatea precizând că a luat această măsură pentru a limita consumul în intervalul când sistemul energetic este cel mai solicitat.

Municipalitatea a anunţat noi măsuri de raţionalizare a consumului, astfel că începând din seara zilei de luni, 3 august, măsura de întrerupere a iluminatului public de la ora 00:00 este anulată, potrivit News.ro.

În schimb, potrivit Primăriei, iluminatul public va porni la ora 23.30, şi nu la ora 21.00, aşa cum se întâmplă în condiţii de normalitate, rămânând deschis până la ora 5.30.

Municipalitatea afirmă că măsura este indispensabilă în condiţiile în care consumul de energie electrică este cel mai ridicat între orele 21.00 şi 23.00. Totodată, municipalitatea şi partenerii privaţi care gestionează iluminatul public caută soluţii tehnice pentru scăderea intensităţii iluminatului public.

„Dragi ieşeni, traversăm o perioadă dificilă pentru întreaga ţară, în care Sistemul Energetic Naţional se află sub o presiune fără precedent. În aceste zile, fiecare gest de economisire contează, iar solidaritatea comunităţii noastre poate face diferenţa. Vă rog să contribuiţi, pe cât posibil, la reducerea consumului de energie în locuinţe şi în spaţiile comerciale. Fiecare bec stins, fiecare aparat oprit, fiecare gest de economisire ajută”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Iluminatul public a fost oprit noaptea începând de duminică în municipiul Iaşi după ce Guvernul a declarat stare de alertă la nivel naţional pe perioada lunii august din cauza scăderii producţiei de energie.

Într-un mesaj adresat pe Facebook ieşenilor, Mihai Chirica a afirmat că a stabilit vineri seară raţionalizarea consumului de energie pe perioada nopţii, astfel că ar fi fost realizată o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

Măsura a stârnit numeroase critici pe reţelele de socializare, ieşenii cerându-i edilului să revină asupra deciziei, ameninţând chiar cu organizarea unor acţiuni de protest.

Editor : Ș.R.