Șeful PSD Iași, Bogdan Cojocaru, după vizita lui Ilie Bolojan în Moldova: „A venit degeaba”. Ce-i reproșează premierului interimar

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că premierul interimar Ilie Bolojan a venit degeaba la Iaşi, el reproşându-i că nu a făcut vreo referire la marile proiecte ale Moldovei. Cojocaru a scris pe Facebook că Bolojan a avut la Iaşi protocol de prim-ministru pentru o şedinţă politică a PNL.

„Premierul demis Ilie Bolojan s-a bucurat de toate onorurile funcţiei de şef al Guvernului la vizita de azi de la Iaşi deşi aceasta a fost preponderent politică. Bolojan a venit la o sindrofie a PNL, dar Jandarmeria a scos din cazarmă zeci de ofiţeri şi subofiţeri, alţi zeci de lucrători ai Poliţiei fiind mobilizaţi în stradă. Pentru ce această desfăşurare de forţe? Lui Ilie Bolojan îi e frică de ieşeni?”, a precizat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Potrivit lui Cojocaru, premierul „a venit degeaba la Iaşi”, motivând că „a ţinut o declaraţie de presă, şase minute, în care nu s-a referit, nicio secundă, la marile proiecte ale Iaşului şi ale Moldovei”.

„Autostrăzile A7 şi A8, şoseaua de centură de la Podu Iloaiei, stadionul şi sala polivalentă, sediul Operei sau varianta ocolitoare a municipiului nu se află printre preocupările sale. A refuzat să răspundă la întrebările presei locale, deci, practic, a refuzat să le răspundă ieşenilor. În toată istoria postdecembristă nu cred să mai fi fost un alt prim-ministru care să sfideze de asemenea manieră Iaşul. Adio Ilie, adio sărăcie!”, a precizat liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Premierul interimar Ilie Bolojan a venit sâmbătă la Iaşi, el având o întâlnire cu primarii din judeţ, după care a participat la a treia ediţie a Galei Iaşului Liberal. În cadrul evenimentului au fost oferite mai multe premii pentru diverse personalităţi, dar şi pentru instituţii ieşene.

