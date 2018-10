30.000 de kilometri pe urmele bunicului, din România până în Siberia

Aventură pe patru roţi, din România până în Siberia. Un sătmărean şi fiul său au pornit într-o expediţie care va reface traseul parcurs pe jos de bunicul său, evadat dintr-un lagăr în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. 30 de mii de kilometri vor străbate cei doi în cel mult 70 de zile.

"În lăzile astea avem scule, piese de schimb. Foarte important pentru frig avem hainele groase cu care acum este foarte cald, dar acolo cu siguranţă o să le putem folosi, saci de dormit. În portbagaj avem mâncare pe vreo 15 zile."

Sătmărenii Attila şi Norbert Bartici, tată şi fiu, au pornit miercuri în aventura vieţii lor. Vor reface drumul parcurs de bunicul lui Attila, care a evadat dintr-un lagăr din Siberia în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Timp de doi ani a venit pe jos, până acasă, în România.

"Ne-a povestit despre oamenii de acolo, din Siberia şi ţările prin care a trecut, l-au ajutat foarte mult. Chiar l-au ascuns şi chiar a zis că ce se vorbeşte despre ruşi, despre siberieni nu este aşa. Şi de aici a şi venit ideea, nu e o mulţumire pentru ei, dar vrem să cunoaştem şi noi, de fapt, după 50-60 de ani ce a trăit el în aventura lui", spune Atilla Bartici.

"Anul trecut am vorbit cu el (cu tatăl său - n.n.) împreună să mergem şi eu am spus să mergem şi am bătut palma şi am hotărât să mergem noi doi", povesteşte Norbert Bartici, fiul lui Attila.

Cei doi s-au pregătit timp de aproape un an pentru expediţia de 30 de mii de kilometri, prin 17 ţări. Maşina şi modificările făcute pentru a rezista gerului din Siberia i-au costat 4500 de euro, iar obţinerea vizelor pentru cinci ţări încă 1500 de euro.

"Am obţinut toate vizele, e o cale lungă să obţinem toate vizele, şi de vreo două luni am început să pregătim maşina ca să fie totuşi pregătită pentru drumurile extreme şi temperaturile extreme ce vom găsi acolo. Din 30 de mii de kilometri vom avea cam cinci-şase mii de kilometri, nu vom mai avea asfalt, deci vom avea macadam. Am întărit, piese chiar am schimbat, plus foarte mult am umblat la electronic contra îngheţului", spune Atilla Bartici.

"Zic: ce o să faceţi acolo sau unde mergeţi? Păi, până în Vladivostok. Ok, şi cine o să vă spele hainele, cine o să vă facă de mâncare? Că voi nu ştiţi să gătiţi. În final, i-am pregătit un pic ce să facă, ce mâncare să facă, cum şi ce", a dezvăluit Kinga Bertici, soţia lui Attila.

La plecarea din Satu Mare, cei doi au fost însoțiți de familie şi prieteni, iar primarul le-a oferit steagul oraşului.

"Când prima dată mi-a povestit Attila despre această misiune am rămas surprins, dar ştiind că este un băiat de treabă şi chiar un băiat curajos, nu m-am mirat. Suntem mândri de ei, pentru că sunt sătmăreni şi fac ceva ce încă nu a făcut nimeni din oraşul nostru", a declarat Gabor Kereskenyi, primarul oraşului Satu Mare.

"Este un lucru excepţional şi sunt foarte mândru nu numai ca prieten sau partener al echipei, ci ca un sătmărean", spune un prieten al celor doi curajoşi.

Aventura celor doi va dura cel mult 70 de zile.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Ticu Gheorghiţă

