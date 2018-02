Acuzele locatarilor: "Apã murdarã la robinete" | Furnizorul: "Apa e curatã"

Apă colorată și cu impurități curge, de câteva zile, la robinetele locuitorilor de pe o stradă din Oradea. Oamenii au luat probe, hotărâți să le ducă la analize ca să demonstreze că lichidul nu poate fi consumat. Ei spun că au sunat de mai multe ori la Compania de Apă, dar situația nu a fost rezolvată. De cealaltă parte, furnizorul susţine că în zonă nu există nicio problemă.

De joia trecută, locatarii din blocurile de pe strada Grigore Moisil au observat că la robinete curge apă murdară, plină de impurități. Pentru că situația s-a repetat și în zilele următoare, oamenii au luat probe și au sesizat Compania de Apă Oradea.

"Aștept ca cineva să-și facă datoria și să-i tragă la răspundere dacă au greșit și să recunoască dacă au greșit", spune Adrian Mermeze, unul dintre locatarii afectaţi.

Reprezentanții furnizorului de apă recunoaște că în zonă au avut loc lucrări, dar susțin că problema a fost rezolvată.

"Disfuncționalitatea din zona Nufărul, zona de case a fost datorată schimbării regimului de presiune de la 2 bari la 4 bari (...) ceea ce a dus, pe o perioadă foarte scurtă, la un grad de turbiditate în alimentarea cu apă. În acest moment, furnizarea serviciului de alimentare cu apă se face în parametrii tehnici nominali, apa fiind curată", a declarat Alin Sas, purtător de cuvânt al Companiei de Apă Oradea.

Afirmaţia oficialilor Companiei de Apă este contrazisă însă de locatari.

"Am luat și azi dimineața și când am plecat, la ora 5:30, a luat soția mea, am luat acuma la ora 10, ați văzut în chiuveta."

"Ce putem face? Mergem pe la prieteni, mai facem un duș pe la prieteni, prietene."

Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au precizat că furnizorul este obligat să monitorizeze calitatea apei potabile, pentru a elimina riscul îmbolnăvirilor: "În funcție de tipul de poluare, cel mai mare risc este reprezentat de afecțiunile digestive. Ne referim aici la gastrite, enterite, boli diareice acute, chiar toxiinfecții din cauza consumului de apă necorespunzător."

Mai mulți locatari afectați sunt deciși să meargă chiar și la sediul furnizorului ca să le arate angajaților ce apă le curge la robinete.

Reporter: Anca Deac

Operator: Constantin Gheorghiță