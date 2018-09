Alimentaţia elevilor, între mâncarea nesănătoasă şi meniuri avizate de medicul şcolii

Avertismentele medicilor legate de alimentația nesănătoasă și creșterea ratei obezității par să fie ignorate de copii și tineri. Aceștia stau ore întregi în fața calculatorului, nu fac sport și preferă preparatele fast-food. Mulți dintre elevi își cumpără produse de la magazinele aflate lângă școli ori vin de acasă cu mâncare plină de grăsimi și zaharuri. Există însă și școli unde elevii iau masa la cantină, iar caloriile fiecărui meniu sunt atent calculate.

Chipsuri, batoane de ciocolată, cornuri ori sucuri - aceste produse pline de grăsimi și zaharuri sunt nelipsite din ghiozdanele elevilor. Unii le aduc de acasă, alții le cumpără de la chioșcurile de lângă școli.

"- Vii și cu sandwich de acasă sau doar cumperi?

- Rareori. Când sunt la școală, sincer, nu mă uit.

- Și colegii tăi?

- De la magazin", spune o elevă.

Până și în școlile în care primesc o masă caldă la prânz, elevii și-ar dori să fie răsfățați și cu dulciuri.

"- Dulciuri nu-mi prea pune mama, dar într-o zi mi-a pus.

- Dar tu ce crezi? Sunt sănătoase sau nu?

- Nu cred, dar eu îi cer."

"- Și ce îți pune mami?

- Ce vreau eu.

- Vii și cu dulciuri?

- Da."

Dascălii au grijă ca elevii să aibă o alimentație sănătoasă, măcar cât timp sunt la școală. La Liceul Don Orione din Oradea, de exemplu, toți școlarii primesc supă sau ciorbă și felul doi. Fiecare meniul este vizat de medicul unității și de director, iar caloriile sunt atent calculate.

"Este o masă care e calculată de nutriționist, echilibrată caloric. Ce mai avem noi în plus ca și grădiniță - avem o masă de fructe la ora 10 și aici am alternat, am dat și fructe uscate și în general fructe de sezon", susţine Elena Tășădan, educatoare.

Conducerea liceului susține că lupta împotriva produselor nesănătoase se dă și cu părinții.

"Încercăm să le sugerăm să renunțe la dulciuri, la acelea din comerț. Atât timp cât părinții nu conștientizează sau o fac doar pe moment, dar nu au o practică, e o problemă delicată și pentru elev", a precizat Alexandru Stoica, directorul Liceului Don Orione din Oradea.

Studiile arată că, în ultimii ani, numărul cazurilor de hipertensiune arterială, obezitate și diabet zaharat de tip 2 a crescut în rândul copiilor. De vină, spun specialiștii, este tocmai alimentația nesănătoasă, asociată cu lipsa de mișcare, utilizarea prelungită a calculatorului și stresul reprezentat de problemele școlare.

Medicii au recomandări în ceea ce privește conținutul pachetului pentru școala.

"În pachețelul de dimineață este indicat să fie un fruct și categoric un sandviş, dacă este necesar. Este recomandabil să fie un sandviş cu unt natural și cu legume, zarzavaturi și brânzeturi proaspete", a explicat doctorul Amorin Popa, medic diabetolog.

Un ordin al ministrului Sănătății emis în 2008 prevede ca anumite produse să nu fie comercializate în școli sau în apropierea acestora. În realitate, puțini vânzători țin cont de acest lucru.

Reporter: Anca Deac

Operator: Ticu Gheorghiță

