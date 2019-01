Alternativă la fondul școlii: cotizație plătită la o organizație creată de părinții elevilor de la un liceu din Oradea

Exemplu demn de urmat dat de părinții elevilor dintr-un liceu orădean. Ca o alternativă la celebrul fond al şcolii, aceștia au înfiinţat o organizaţie unde primesc chitanţă pentru cotizaţia plătită şi pot ajuta școala prin contracte de donaţii sau de sponsorizare. Pentru elevii din ciclul gimnazial şi liceal cotizaţia este semestrială şi nu depăşeşte 30 de lei, iar părinții copiilor din clasele I-IV plătesc lunar 60 de lei.

Două asociaţii de părinţi de la Liceul Greco-Catolic din Oradea gestionează fondul școlii. Fiecare sumă este atent monitorizată, iar banii strânşi sunt folosiţi în interesul copiilor.

"Pe lângă faptul că părinţii copiilor din această şcoală sunt membri ai acestei organizaţii, noi plătim o cotizaţie semestrială, dar putem ajuta şcoala şi prin contracte de donaţii sau contracte de sponsorizare. Părinţii au ales să doneze acel 2% în asociaţia de părinţi", a explicat Monica Costea, preşedinta Asociaţiei “Iuliu Maniu”. "Părinţii care plătesc această cotizaţie primesc o chitanţă, cei care fac acte de donaţii primesc o copie a facturii cu ceea ce s-a făcut cu banii respectivi."

Pe lângă cheltuielile de bază ale clasei, cu ajutorul sumelor strânse asociaţia de părinţi a reuşit să finanţeze proiecte mai mari precum achiziţionarea de tablete sau dotarea laboratoarelor de informatică.

"În acest laborator de informatică, şcoala a accesat nişte fonduri europene, astfel încât să poată schimba absolut toate calculatoarele, mobilierul, sistemul, totul este de ultimă generaţie. S-au terminat fondurile când voiau să achiziţioneze scaunele şi cu asta am putut ajuta şi noi", spune Monica Costea.

"Am reuşit să atragem fonduri comunitare pentru un loc de joacă în cadrul curţii şcolii, am investit în câteva table smart pentru clase, am dotat aproape toate clasele cu kituri de laborator pentru ştiinţă”, a enumerat Cristian Clapan, preşedintele Asociaţiei “Pas cu Pas”.

"Ne uşurează foarte mult munca. Echipa cu care lucrăm, cu cei doi preşedinţi de asociaţie, colaborăm foarte bine. Atunci când avem o idee - spre exemplu hai să dotăm un laborator sau hai să dotăm o bibliotecă - dânşii întotdeaua ne primesc cu braţele deschise şi vin în întâmpinarea noastră”, a confirmat Antonia Nică, directorul Liceului Greco-Catolic "Iuliu Maniu" din Oradea.

Prin intermediul unui cont Google Drive, părinţii au acces la tabelele cu situaţia cotizaţiilor la zi.

"În Google Drive am creat mai multe fişiere pe clasă, cu drepturi de vizualizare şi editare în funcţie de responsabilii fiecărei clase, și aşa fiecare responsabil de clasă poate transmite mai departe tuturor părinţilor care este situaţia cotizaţilor la zi şi ce s-a cheltuit pentru ficare clasă”, a explicat Cristian Clapan, preşedintele Asociaţiei „Pas cu Pas”.

Reporter: Andrada Reşte

Operator: Norbert Hegedus

