Aproape 200 de participanţi la a şasea ediţie a Thermal Race din Băile 1 Mai

Aproape 200 de sportivi din toată țara și din străinătate au participat, sâmbăta aceasta, la o competiţie de alergare în Băile 1 Mai. Pe un traseu prin pădure, de dificultate medie, participanții s-au bucurat de mișcare, natură și soare. A fost cea de-a VI-a ediție a competiției Thermal Trail Race.

Adela Avram a venit special pentru competiție din Cluj-Napoca. Sportivă încă din timpul liceului, aceasta participă în fiecare an la maratoane și competiții de alergare.

“Nu am mai participat, este prima ediție la care particip la acest concurs și aștept să fie bine. Am mai participat la concursuri de trail, dar la acesta nu. Este primul an”, spune clujeanca.

Concurenții recunosc că alergarea la competiții de tip trail e mult mai spectaculoasă și mai plăcută.

“Pe lângă că nu alergi pe asfalt, care este mai dur față de pământ, e și peisajul care e altfel. Pe cele pe asfalt vezi doar orașul; aici vezi altceva, e mult mai frumos.”

“Traseul de azi e modificat față de traseul din anii anteriori, pentru că va cuprinde o singură buclă de 15 kilometri. E prin pădure, pe deal, pe coborâri, pe stânci, pe drum forestier, pe poteci, e superb!”

190 de sportivi din toată țara, din Ungaria, Statele Unite, Suedia și Finlanda s-au aliniat la start. Cu o dificultate medie, traseul a constat în două probe de alergare, cu diferențe de nivel de 436 de metri, respectiv 253 de metri.

“Nu am alergat la cursa asta până în moment acesta niciodată și am zis că trebuie să vin să fac și Thermalul. La Oradea pe șosea am alergat de cinci ori, atunci am zis că e momentul să vin și la pădure.”

“Sunt două bucle de traseu: unul de 15 kilometri, unul de 7 kilometri, cu o dificultate, să zicem, mai puțin medie. Tocmai pentru asta au venit destul de mulți sportivi începători pe asemenea concurs. Vor să se împrietenească cu competițiile de trail running, pe terenuri accidentate”, susţine Joszef Deme, organizatorul competiției.

La final ocupanții primelor trei locuri, la feminin și masculin, au primit medalii și premii, iar ceilalți participanți - diplome.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus