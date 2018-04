Aquapark-ul din Oradea, la capacitate maximă în primul weekend de sezon estival. Zeci de persoane au aşteptat ore în şir să intre

Primul weekend în care accesul clienţilor a fost permis şi la piscinele exterioare a adus aglomeraţia la Aquaparkul din Oradea. Duminică, parcul acvativ şi-a atins încă de dimineaţă limita maximă de vizitatori - 1800, astfel că zeci de persoane au stat la coadă ore în şir ca să intre. Oamenii au fost nemulţumiţi mai ales de ceea ce au numit "lipsa de comunicare" a celor care gestionează complexul.

Unii dintre turişti au venit de la sute de kilometri distanţă şi s-au declarat nemulţumiţi că nu au fost anunţaţi măcar pe site-ul sau conturile de pe reţelele de socializare ale aquaparkului că s-a atins capacitatea maximă a complexului.

"Am călătorit 300 de kilometri ca să mergem şi noi la aquapark-ul Nymphaea din Oradea. În jurul orei 12, la intrare ni s-a spus că nu mai putem intra, că este la capacitate maximă de 1800 de locuri şi trebuie să aşteptăm ca să iadsă cineva din ştrand ca să putem intra şi noi. Asta în condiţiile în care noi am încercat să rezervăm online, dar pe site nu se mai puteau face rezervări online. Nu exista nici pe site, nici aici, la faţa locului, un anunţ în care să fim informaţi că este la capacitate maximă şi este riscul să aştepti, aşa cum am aşteptat şi noi două ore şi jumătate ca să iasă 2-3 persoane şi să reuşim să intrăm şi noi", povesteşte un turist.

Aşezaţi la coadă, turiştii spun că un astfel de anunţ putea fi postat pe reţelele de socializare, mai ales că ne aflăm în toiul vacanţei de 1 Mai. "Se ştia că vine minivacanţa, oamenii puteau fi informaţi, iar noi să putem pleca în altă parte."

După aproximările turiştilor, aproximativ 100 de persoane au aşteptat la coadă să intre la Aquapark-ul Nymphaea. Printre acestea s-au numărat şi străini care au renunţat după câteva minute şi au plecat.

Oficiali din cadrul Administraţiei Domeniul Public Oradea, care se ocupă de complexul acvatic, au precizat pentru Digi24 Oradea că aquaparkul şi-a atins în acest weekend capacitatea maximă şi că toate biletele au fost vândute. În plus, încă de ieri, pe site-ul dedicat s-a precizat că nu se mai vând online bilete, iar "cererea a depăşit oferta", susţin reprezentanţi ai ADP.

Joi, conducerea Administraţiei Domeniul Public Oradea anunţa că, spre deosebire de sezonul trecut, în acest an a fost suplimentat cu 250 numărul de locuri în aquapark şi a fost deschisă o casă specială pentru clienţii care şi-au cumpărat biletele online.

"Dacă anul trecut aveam 1850 de locuri, în acest an ne gândim să ajungem la 2100. Am instalat o casă de acces ca să fluidizăm intrarea clienţilor, în special ne gândim la cei care îţi cumpără bilete anticipat online. Am observat anul trecut că numărul doritorilor de bilete online este în creştere", declara joi Liviu Andrica, directorul ADP Oradea.

Editor web: Adrian Laboş