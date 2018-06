Bac 2018 | Subiecte abordabile la limba română. Un elev a fost eliminat în Bihor

Poezia le-a dat emoții absolvenților de liceu de la profilul real, la prima probă a Bacalaureatului. Candidaților li s-a cerut să scrie un eseu despre o poezie a lui Mihai Eminescu sau Tudor Arghezi. În schimb, colegii de la profilul Uman au avut de comentat arta poetică în opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga. În Bihor, un elev a fost scos din examen după ce a fost prins având asupra lui telefonul mobil.

La Colegiul Național "Emanuil Gojdu" din Oradea aproape 420 de candidați au susținut proba scrisă a Bacalaureatului. Prea puțini au avut emoții pentru că, susțin ei, s-au pregătit din timp.

"Am început pregătirea cel puțin din clasa a IX-a la școală, iar acasă să zicem, mai mult din semestrul al doilea din clasa a XII-a pentru că noțiunile le cam uiți după o perioadă în care nu le-ai repetat."

"Ne-am pregătit în fiecare an, am învățat pentru fiecare lecție și atunci parcă ne simțim mai pregătiți."

Începând cu ora 9, candidații au avut la dispoziție 3 ore ca să rezolve cele trei cerințe ale probei. La ieșirea din sălile de examen, candidații s-au declarat mulțumiți.

"M-am așteptat ca la subiectul doi să fie puțin mai greu, dar am avut didascaliile și e unul dintre cele mai ușoare subiecte, de tip doi, la subiectul trei am avut ceea ce am pregătit cel mai bine, am avut Mihai Eminescu."

"A fost destul de ușoară, mă așteptam să fie puțin mai greu, dar totuși a fost bine."

"Mi s-a părut foarte simplu și m-am bucurat că am avut opțiunea de a alege dintre Ion Barbu și Lucian Blaga la subiectul al treilea."

În Bihor, aproape 3.700 de candidați au susținut luni proba scrisa la limba română. Examenul nu a fost lipsit de incidente.

"Un elev de la centrul de examen "Samuil Vulcan" din Beiuș a fost eliminat pentru folosirea de comunicare cu exteriorul. Acest candidat nu va mai putea susține probele examenului de bacalaureat pentru două sesiuni", a explicat Claudiu Damian, purtătorul de cuvânt al IȘJ Bihor.

Miercuri, absolvenții vor susține proba obligatorie a profilului, adica matematică sau istorie. Candidații își vor afla rezultatele finale după rezolvarea contestațiilor, pe 9 iulie.

Reporter: Anca Deac

Operator: Florin Lucuța