BASCHET. Care a fost secretul finalei câștigate de CSM Oradea

Pe lângă studierea în detaliu a adversarului și pregătirea tactică impecabilă a staff-ului tehnic, baschetbaliştii de la CSM Oradea au avut de partea lor o armă neaşteptată. Înaintea celui de-al treilea meci din finală, în vestiar, jucătorii au primit încurajări de la membrii familiilor prin intermediul unor înregistrări video.

Bobe Nicolescu, extrema echipei CSM CSU Oradea: "Suntem toți departe de familii în marea majoritate a timpului și cred că acel filmuleț ne-a făcut să realizăm cât de importantă este victoria asta pentru toată lumea, nu numai pentru noi."

Imaginile au avut un efect incredibil pentru psihicul orădenilor. Aceştia au intrat în teren cu o atitudine de învingători, iar rezultatul s-a văzut: CSM a spulberat Steaua cu scorul de 94 la 70. De altfel, unitatea echipei a contribuit din plin la câştigarea campionatului, spun jucătorii.

Muhamad Pasalic, fundașul CSM CSU Oradea: "Nu am fost o echipă doar cu numele, chiar am format o echipă adevărată. Iar asta a fost cel mai important. Să simți că fiecare luptă pentru colegi și îi apără atunci când e nevoie, asta a fost cel mai bine."

Martin Zeno, extrema CSM CSU Oradea: "E bine că am fost uniți ca o echipă și am știut că va fi greu, dar am rămas uniți. Iar asta e cel mai important lucru atunci când câștigi un campionat."

Laci Lazar, pivotul CSM CSU Oradea: "Știu, nu am fost mereu pe teren, dar am încercat să susțin echipa, să îi susțin pe băieți cu cât am putut eu și am încercat mereu să fac tot ce am putut mai mult."

De vineri, baschetbaliştii au intrat în vacanţă. Reunirea echipei este programată pentru începutul lunii august.

Reporter: Adrian Ciucuriţă

Operator: Florin Lucuţa