BASCHET. CSM Oradea a câştigat primul meci de la Sibiu, în semifinalele Ligii Naţionale

Start perfect pentru CSM CSU Oradea în semifinala cu CSU Sibiu. Baschetbaliştii orădeni s-au impus în primul joc al seriei de cinci meciuri, disputat sâmbătă, în sala „Transilvania" din Sibiu, cu scorul de 81-78.

Elevii lui Cristian Achim s-au aflat la conducere aproape trei sferturi, iar cea mai mare diferenţă a fost de 17 puncte. Gazdele au revenit pe final, dar nu au reuşit să întoarcă rezultatul.

"Consider că am reușit să controlăm jocul într-o proporție foarte mare. În același timp, am fost aproape să-l pierdem din cauza a șapte minute în care atacurile noastre nu au fost ceea ce noi am pregătit. Am greșit cel puțin șase mingi pe contraatac. Este vorba despre situații în care fie am dat mingea în afara terenului, fie i-am pus pe adversari pe contraatac. Consider că este o victorie meritată ținând cont de desfășurarea meciului", a declarat Cristian Achim, antrenorul CSM CSU Oradea

Americanii Martin Zeno şi Kris Richard au fost cei mai buni marcatori ai CSM Oradea, cu 22, respectiv 17 puncte.

Al doilea meci de la Sibiu are loc în această seară, de la ora 18, şi va fi transmis în direct la Digisport 4.

Redactor: Nicolae Mihalcea