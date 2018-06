BASCHET. CSM Oradea a preluat iar conducerea în finala Ligii Naționale de baschet

CSM CSU Oradea a învins-o categoric pe CSM Steaua Eximbank cu scorul de 94-70 (26-13, 20-18, 22-17, 26-22), duminică, în Sala Mihai Viteazul din Bucureşti, în meciul al treilea al finalei Ligii Naţionale de baschet masculin. Oaspeţii au dominat meciul de la un capăt la altul şi conduc cu scorul de 2-1 la general.

Cu lituanianul Kariniauskas în mare formă, secondat de americanii Zeno şi Richard, orădenii au fost de neoprit. Chiar dacă steliştii au echilibrat meciul, jucătorii lui Cristian Achim şi-au mărit diferenţa în fiecare sfert si s-au impus cu 94-70.

Vaidas Kariniauskas, cu 21 puncte, 3 pase decisive, şi Kristopher Richard, 20 p, 5 recuperări, 5 ps, au condus echipa orădeană la victorie. O prestaţie remarcată a avut şi Martin Zeno, cu 17 p, 7 rec.

Pavel Marinov, cu 17 puncte, două recuperări, 3 pase decisive, a fost cel mai bun om al Stelei, Randal Falker a contribuit cu 11 pase, 3 pase decisive, iar Jermaine Jonte Flowers, cu 10 puncte.

"Am avut emoţii, am câştigat un meci foarte important în deplasare, deoarece am pierdut avantajul în ultima partidă. Acum suntem din nou în avantaj, trebuie să mai câştigăm un meci pentru a fi campioni", a spus Vaidas Kariniauskas, jucător al CSM CSU Oradea.

Finala se joacă după sistemul cel mai bun din cinci partide, iar următoarea va avea loc tot la Bucureşti, pe 12 iunie. Meciul 4 va avea loc tot pe terenul steliştilor, marţi, de la ora 20:00, în direct la Digi Sport 2.

preluare digisport.ro