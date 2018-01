BASCHET. CSM Oradea a reuşit a patra victorie consecutivă

CSM CSU Oradea şi-a luat revanşa în faţa celor de la Phoenix Galaţi. După înfrângerile suferite în ultimele două confruntări directe, echipa antrenată de Cristian Achim s-a impus, joi seara, cu 86-71. A fost a 11-a victorie în actuala ediţie de campionat şi a patra consecutivă.

Cristian Achim, antrenor CSM CSU Oradea: „Trebuia să câştigăm, este singurul lucru care conta în această ecuaţie. Am făcut-o, chiar la o diferenţă mai mare decât am pierdut în tur. Mă bucur că am câştigat noi acest meci. La final a fost o diferenţă un pic mincinoasă, pentru că aţi văzut că s-au apropiat foarte tare de noi."

Oradea a început bine partida şi după primele două sferturi conducea cu 46-32. Avansul a scăzut în sfertul al treilea, când, pe fondul unui joc mai puţin bun al gazdelor, Galaţiul s-a apropiat la doar şapte puncte.

Gugino şi Miller a dat emoţii şi în ultimul sfert, dar CSM a avut ultimul cuvânt pentru o victorie pe deplin meritată.

Florin Nini, antrenorul Phoenix Galaţi: „Am reuşit să jucăm frumos, să jucăm într-un ritm alert, agresiv, cu momente de spectacol şi, sigur, cu momente de decizie bune doar pentru Oradea."

Cu 27 de puncte acumulate, CSM CSU Oradea se pregăteşte pentru meciul cu SCM Craiova, pe care îl va disputa miercuri. Jocul cu echipa din Bănie va reprezenta ultimul test oficial înaintea participării la Final 8-ul Cupei României.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Gabor Szilagyi