BASCHET. CSM Oradea încheie anul cu o înfrângere la Sibiu

CSU Sibiu a obţinut a zecea victorie din acest sezon, chiar în faţa campioanei en titre, CSM CSU Oradea, şi a încheiat anul în fruntea clasamentului grupei A din Liga Naţională.

După un început mai slab, sibienii au întors scorul şi au avut un avantaj de 16 puncte în debutul sfertului doi. Cu un avans de patru puncte la pauza mare, CSU Sibiu nu a mai avut probleme până la final şi s-au impus cu 97 la 81. Cei mai buni oameni de pe teren au fost Philmore, cu 31 de puncte, respectiv Zekovic, autor a 30 de puncte.

"Din punctul de vedere al meciurilor de acasă e un an bun. Sunt foarte mâhnit că încă nu am reușit să obținem un trofeu, dar sunt convins că anul asta suntem aproape să îl obținem și trebuie să ridicăm ștacheta în așa fel încât să și reușim", a spus Dan Fleşeriu, antrenor CSU Sibiu.

"Am avut câteva absențe notabile, însa chiar și așa ar fi trebuit să facem față mai bine la jocul sub panou. Nu am reușit, din păcate. Să sperăm că data viitoare vom juca mult mai bine", a declarat Cristian Achim, antrenor CSM CSU Oradea.

Ambele echipe vor începe anul în direct la Digi Sport. Pe 5 ianuarie, CSU Sibiu joacă la Bucureşti, cu Steaua, în timp ce orădenii vor întâlni U BT Cluj, o zi mai târziu.

