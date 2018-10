BASCHET. Rade Markovic s-a întors la CSM Oradea ca antrenor

Unul din cei mai îndrăgiţi jucători care au activat la CSM CSU Oradea, Radovan Markovic, s-a întors la echipa campioană. Jucător şi căpitan al formaţiei orădene între 2013 și 2016, sârbul a fost numit antrenor în cadrul Centrului de Copii şi Juniori.

foto: Radovan Markovic (arhivă)

„Sunt forte bucuros că m-am întors, Oradea este a doua mea casă. Este un nou început, însă ca antrenor eu am început să lucrez în urmă cu un an, în Serbia, când am decis să renunţ la cariera de jucător", a declarat Radovan Markovic.

Respectat de adversari şi iubit de fani pentru dăruirea şi devotamentul său pe teren, Rade Markovic promite că aceste lucruri se vor regăsi în CV-ul său și ca antrenor.

„Este total diferit, una este să fii jucător şi alta să fii antrenor, dar este acelaşi sport. Voi încerca să dau totul, să muncesc din greu cu aceşti copii, cu speranţa că într-o zi aceştia vor juca de asemenea pentru echipa mare a CSM", îşi doreşte Markovic.

Aducerea lui Radovan Markovic înlocuiește golul lăsat de plecarea lui Călin Pop de la Centrul de Copii și Juniori al LPS "Bihorul", pe care l-a coordonat în ultimii ani.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Florin Lucuţa

