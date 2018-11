BASCHET. România a învins Kosovo în campania de calificare la Eurobasket 2021

România a înregistrat, joi seara, în Arena “Antonio Alexe” primul succes în actuala campanie de calificare la Eurobasket 2021. La primul joc susținut pe propriul teren în grupa B, “vulturii” au învins selecționata statului Kosovo cu 88-83.

foto: Nicolae Mihalcea/ Divizia locală Oradea

Din lotul propus de Tudor Costescu au lipsit, accidentați, patru jucători de bază.

“Mi-aș fi dorit să fi fost o victorie mai consistentă, însă mă bucură rezultatul și în general evoluția”, a declarat Tudor Costescu, selecționerul României.

Tricolorii au început timorați jocul, iar kosovarii au speculat imediat acest lucru. Au câștigat primul sfert la trei puncte diferență, dar nu s-au bucurat prea mult de avantaj. Trioul Watson-Kuti-Olah a egalat situația până la pauza mare, 35-35, iar România s-a desprins la șase puncte în sfertul al treilea. Apoi a fost rândul oaspeților să revină: Berisha, Shoshi și Morina au marcat la foc automat.

Finalul a fost unul dramatic. Cu trei secunde rămase de jucat România conducea cu 84-83, dar Watson și compania au gestionat perfect situația.

“Un meci greu. S-au apărat foarte bine, bravo lor, dar noi am ținut aproape prin jocul nostru complet, iar pe final am avut grijă de avansul avut și am reușit să terminăm învingători”, a declarat Giordan Watson care, cu 19 puncte, a fost cel mai bun marcator al “vulturilor”.

Shoshi, de la oaspeți, a fost cel mai prolific jucător al partidei, cu 29 de puncte reușite.

România va susține următoarea etapă pe 21 februarie, tot acasă, cu Macedonia.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Gabor Szilagyi

Etichete:

,

,

,

,

,

,